環境不友善出門像冒險 輪椅族媽每次出遊都遺憾

身障者出遊常遇環境障礙卡關，如飯店浴室有門檻、洗澡椅會滑、障礙房太少，每一趟旅程都像「冒險王」。育有2子的古欣幼每次出遊都有遺憾，因輪椅行動路徑受限，很難陪孩子暢玩。

台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情平穩，國內迎來「報復性旅遊」狂潮，不少民眾搶訂飯店、民宿，一房難求。對障礙者來說，訂房更是困難重重。

輪椅族凱哥接受中央社採訪時表示，在疫情之前，訂飯店無障礙房通常不會有太大問題；但可能疫情期間政府推行安心旅遊、又發放三倍券，訂房需求量大，無障礙房可能被釋出，導致有需要的障礙者訂不到，他前陣子為了訂房，問了3間飯店才終於訂到。

但訂到房可不代表旅程就會一帆風順，凱哥表示，每間飯店可能對無障礙認知不同，如有些無障礙房會準備浴室洗澡椅，有些得事先提醒才會有。有些飯店的洗澡椅簡直是「殺人武器」，一碰到肥皂泡跟水就滑不嘰溜，且高度不對又沒有手把，非常危險。

脊髓損傷者余秀芷前陣子利用安心補助出遊，順道考察飯店無障礙房的沐浴設備，結果發現有飯店蓮蓬頭和洗澡椅位置高低完全不合，障礙者手拿不到蓮蓬頭，若無人幫忙，洗澡只能開著水任由蓮蓬頭亂灑。

尤其法規沒有明訂適用的洗澡椅規格，每家飯店設洗澡椅「各憑想像」。余秀芷說，牆掛式的很可怕，障礙者很可能踩不到地，坐在上面身體會晃，遇上肥皂就滑來滑去，洗澡就像耍特技。

余秀芷感嘆，每次出門就像「冒險王」行程，永遠不知道會遇上什麼挑戰。為了解決洗澡問題，甚至得自備洗澡椅，但就是出門大包小包，也增加交通和行動不便。

輪椅族夫妻黃承皇與古欣幼定期會帶2名幼子出遊，為了解決環境不友善問題，練就隨機應變能力。如古欣幼必須坐在馬桶上洗澡，但飯店常是乾濕分離，且蓮蓬頭距離馬桶很遠，他們必須自備長水管及工具改裝淋浴設備。

不過，就算應變功力了得，總也有古欣幼跨不過的檻。一次入住親子飯店的經驗讓她印象深刻，飯店附設的遊樂設施和泳池都有階梯，輪椅難以靠近，她根本沒辦法靠近孩子，與他們同樂。

古欣幼說：「幾乎每次出去玩，都覺得很遺憾。」她很想像其他家長一樣，可以牽著孩子玩球池、玩沙灘或陪著玩溜滑梯，但只要環境有階梯或非平地，她就只能遠遠在旁邊。但也慶幸先生還可以離開輪椅走幾步，可以陪在孩子身邊，孩子不至於完全沒有家長陪伴。

古欣幼也觀察到，她的孩子會比較怕水，估計可能是因為爸媽無法陪著下水、較少帶去泳池、缺乏安全感導致；但也幸好出門常遇到其他友善家庭，願意陪她的孩子一起玩。近年台灣的無障礙環境確實有變好，但還有改善的空間。

致力推動友善旅遊環境的輪椅導遊黃欣儀表示，最大困境在交通及住宿。如果障礙者交通阻礙重重，就算景點無障礙設施做再好也枉然；飯店的無障礙房則常有數量不足問題，業者對無障礙可能也缺乏認知。

黃欣儀說，近期去澎湖也遇到無障礙房比較難訂的狀況，花了3週尋覓好不容易訂到1間，但現場才知道根本不是無障礙房，業者只是在浴室加了欄杆，但浴室門寬、門檻都沒有修改，輪椅進不去。

黃欣儀建議，飯店可思考一般房間的通用設計，衛浴門寬做80公分、不設門檻，避免過多隔間減少阻礙，空間可容輪椅迴旋，並檢討不合宜的法規，改善容易滑倒的洗澡椅，改成止滑、可調整高度、有扶手的設備，有助降低障礙者入住門檻。

喜歡旅遊的視障者南廷則說，過去出國玩時曾有一次被拒絕入住經驗，但那是因為對方對障礙者有既定想像，擔心環境不友善會讓障礙者受傷而不願接待。

南廷也說，不同障別的無障礙需求並不同，如身障者可能需要大空間，但視障者相反，空間小、動線簡單反而更有利。只要雙方溝通清楚，了解障礙者需求，有助營造友善環境。

根據監察院在民國108年8月公布的調查報告，內政部營建署推動許多無障礙環境的實施計畫或補助，但部分地方政府的配合度並不高。旅館無障礙的不合格率，台南市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣的不合格率高達9成；台北市、新北市也有近乎一半的旅館未符合無障礙規定。觀光大縣花蓮不及格率有73%。先前的調查也發現，就算無障礙設施符合法規規範，也未必合用。