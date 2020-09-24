男友壁咚機！日本無用發明少女線上工作坊　台北10月搞笑登場

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)單身但好想被壁咚？日本「無用發明少女」藤原麻里菜的「壁咚機」是你的救星，麻里菜以搞笑無厘頭的發明讓人捧腹，將於10月連線空總臺灣當代文化實驗場舉辦工作坊及演講，分享自學製成的機器原形。

超認真的在做不正經的事！

「胸部增大機」、「自動 Pocky餵食機」、「讚美我白雪公主魔鏡」發明人藤原麻里菜 （Marina Fujiwara）起點都是生活心得或幻想，但成品經常是奇怪、陽春甚至不太成功的。她將一般思維下會被認為是不切實際、不值得、無意義、浪費時間的念頭，以生活中容易取得的材料、自學需要的技術與知識，做出實現她怪念頭的機器原型。

受到文化部「 科技藝術實驗創新及輔導推動計畫」邀約，今年以「科幻原型」為主題， 除了扶持實驗創新團隊外，也推動科藝跨域演進， 創造國際交流連結，麻里菜將於10月10日和18日舉辦兩場工作坊，以及10月18日進行視訊連線演講。



假裝收訊不好早退無聊會議(來源/麻里菜Facebook)

計畫主持人超維度互動創意總監蔡宏賢表示，「無用發明少女」系列活動，正是今年的徵件主題「科幻原型」精神延續和所在，探討科幻如何介入藝術，且著重於實驗、媒合與創新的創作原型，不需為成熟或完整的作品，就是希望鼓勵創作者天馬行空的初心和嘗試錯誤，如同科技藝術精神裡的「駭」（Hack）與「修補」（Tinker），從非目的性的創作，在過程中發現可貴的東西。

10月的視訊演講及工作坊，麻里菜將與台灣觀眾分享，如何以有點搞笑但同時非常認真的態度，將看似不切實際、無用的念頭發展成具體的道具，以普通、容易取得的材料，並自學各種技術與知識，做出能實現她怪念頭的機器原型。

工作坊：親手製作「人生喚醒機」

因此本次「無用工作坊」工將分為兩個階段，首先由藤原麻里菜帶領學員利用機器手臂和動作感測器製作她的成名作品「人生喚醒機」（motivation machine）。「人生喚醒機」是藤原麻里菜為了對抗工作時的拖延症發明的機器，原理相當的簡單，即是「只要手一離開鍵盤，機器就會馬上開始用鈔票打你的臉，提醒你『要是不按時交件就沒有收入！（笑）』」。

(麻里菜Instagram)

製作完「人生喚醒機」後，藤原麻里菜會向學員介紹基礎的「arduino」運作方式，藉此引導學員發想一個自己的無用機器，並在工作坊的一週後，再次集合學員與藤原麻里菜，進行分享成果的討論會。

即將舉行：科技藝術實驗創新計畫 階段性成果展

作為「科技藝術實驗創新及輔導推動計畫」裡頭的大型的演講和工作坊，除了補助領域中的專業人士外，更是希望吸引更廣大各界科藝工作者與喜愛科藝的觀眾，創造更有知識傳遞和育樂的橫向連結。「無用發明少女」也是本計劃繼「明和電機（Maywa Denki）」、「Rhizomatiks的真鍋大度（Daito Manabe）」後再一次的邀請日本創作界來台共襄盛舉，打破科技藝術高冷和艱深的刻板印象。



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(來源/Facebook)