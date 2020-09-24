戰機劃過台北上空？　國防部澄清：國慶預演

陸軍CH-47SD運輸直升機24日清晨在台北市上空進行國慶展演活動的預演（照片來源：軍聞社提供） 陸軍CH-47SD運輸直升機24日清晨在台北市上空進行國慶展演活動的預演（照片來源：軍聞社提供）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）今（24）早台北地區不少民眾在睡夢中被軍機的聲響吵醒，而正值中國解放軍機一連多日擾台，持續升高台海緊張情勢之際，也引發民眾在網路上熱議，國防部也因此特別在臉書澄清，此為雙十國慶活動預演，國軍將持續捍衛台海安全。

今早台北地區上空軍機、直升機聲音劃過天際，引發民眾在網路上熱議，推測是否因應中共軍機近期不斷擾台，國軍頻繁演練，甚至有網路傳言「是不是中共打過來」。

對此，國防部透過臉書澄清傳言為假訊息並指出，這是配合今年國慶活動的預演，國慶日當天，國軍將有精彩的空中表演科目，因此近期國軍的戰機、直升機將會持續飛越台北市上空。

國防部也強調，「捍衛台海安全，有國軍就安心！」

而根據軍聞社，今日清晨陸軍CH-47SD運輸直升機、UH-60M黑鷹直升機，以及F-16V戰鬥機等軍機進行首次國慶預演，低空飛越台北市上空。