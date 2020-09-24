戰機劃過台北上空？　國防部澄清：國慶預演

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）今（24）早台北地區不少民眾在睡夢中被軍機的聲響吵醒，而正值中國解放軍機一連多日擾台，持續升高台海緊張情勢之際，也引發民眾在網路上熱議，國防部也因此特別在臉書澄清，此為雙十國慶活動預演，國軍將持續捍衛台海安全。
今早台北地區上空軍機、直升機聲音劃過天際，引發民眾在網路上熱議，推測是否因應中共軍機近期不斷擾台，國軍頻繁演練，甚至有網路傳言「是不是中共打過來」。
對此，國防部透過臉書澄清傳言為假訊息並指出，這是配合今年國慶活動的預演，國慶日當天，國軍將有精彩的空中表演科目，因此近期國軍的戰機、直升機將會持續飛越台北市上空。
國防部也強調，「捍衛台海安全，有國軍就安心！」
而根據軍聞社，今日清晨陸軍CH-47SD運輸直升機、UH-60M黑鷹直升機，以及F-16V戰鬥機等軍機進行首次國慶預演，低空飛越台北市上空。
今天早上，台北市區的鬧鐘有點不一樣，這是戰機飛行的聲音。 戰機飛行是為了今年國慶的預演，請大家安心。陸軍的CH-47直升機，以及空軍的UH-60M直升機、F-16V戰鬥機和雷虎特技小組，先後飛越總統府上空。 除了參與預演的單位外...Posted by 蔡英文 Tsai Ing-wen on Wednesday, 23 September 2020
最近台北的天空有點喧囂？！大家麥緊張(๑•̀ㅂ•́)و✧ 網路流傳台北上空戰機聲四起，是不是中共打過來了呢？ 這是假訊息啦！大家請放心，捍衛台海安全，有國軍就安心！ 近期國軍的戰機、直升機將會持續飛越台北市上空，這是配合今年國慶活動的預演。 國慶日當天，國軍將有精彩的空中表演科目，敬請期待！讓我們一起為教官們加油！Posted by 國防部發言人 on Wednesday, 23 September 2020