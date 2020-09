吳釗燮：目前不尋求與美全面建交　若和中國發生衝突「台灣不會依賴美國干預」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)外交部長吳釗燮20日接受美國全國公共電台(NPR)專訪時表示,台美關係近來大有進展,台灣會持續強化雙邊經濟、貿易、政治與安全關係,但目前不尋求建立全面外交關係。

吳釗燮表示,台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係,但台美之間有很大的空間可以探索如何強化雙邊關係。台灣一直希望能和美國進一步加強經濟、貿易、政治,甚至安全關係。

Taiwan is not pursuing formal diplomatic ties with the United States for now, but there is "a lot" of room to further strengthen relations,

Foreign Minister Joseph Wu said in an interview after unprecedented visits by two senior U.S. officials. (NPR)