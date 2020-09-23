移民署行動關懷列車 鼓勵新住民創業之路不孤單

說明：移民署梁副署長(前排左一)、南投縣政府洪秘書長(前排右一)及海基會陳科長等人關懷江女士夫妻(前排中間)－（圖片來源：移民署南投服務處... 說明：移民署梁副署長(前排左一)、南投縣政府洪秘書長(前排右一)及海基會陳科長等人關懷江女士夫妻(前排中間)－（圖片來源：移民署南投服務處）

內政部移民署副署長梁國輝偕同海峽交流基金會法律處科長陳穎慶、南投縣政府秘書長洪瑞智、立法委員馬文君南投服務處主任黃世榮及行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧辦公室秘書李柏萱於今(23)日前往南投縣立婦幼館參加移民署與南投縣新住民家庭服務中心共同舉辦之「中秋一起做月餅-多元文化暨越式冰皮月餅DIY」活動，另訪視大陸籍新住民江素梅女士，以實際行動瞭解新住民在臺就業適應情形，並視察行動服務據點及多元文化宣導成效，希望透過「行動關懷列車」滿載著移民署的關懷與祝福，散播至新住民的心中。

本次中秋活動包含兩大主軸，首先是由越南籍新住民蕭玉卿分享越南中秋節習俗，緊接著由越南籍新住民阮紅蝶帶領與會長官、新住民、家屬及民眾一同DIY製作越式冰皮月餅，展現多元文化共存。蕭玉卿來臺20年，在政府推動新住民照顧輔導下，參與許多培訓課程，不僅取得通譯人員資格及新住民母語教學人才培訓及格證書，也持續在移民署南投縣服務站及南投縣衛生所等單位擔任通譯人員。另在蕭玉卿積極爭取下於南崗國中擔任華語補救教學支援老師及新住民家庭服務中心行政助理。此外，阮紅蝶是一位熱愛料理的新住民，同時也具通譯人員/母語教學老師/大學生/三寶媽等斜槓身分，致力於精進餐飲能力的紅蝶，目前在南開科技大學就讀餐飲管理系一年級，已考取多張丙級證照，並朝向乙級證照邁進；另也擔任政府部門多元飲食文化講師、開設個人甜點工作室。兩位新住民都在自己喜歡的領域，努力踏實地編織著自己的夢想。

一行人同日訪視大陸籍的江素梅，江素梅原在家鄉擔任國小老師，礙於我國法令無法重拾教職，曾經心生迷惘，在先生、同鄉姊妹及新住民團體的支持及鼓勵下，江素梅遂投入鑽研美容專業，透過就業中心輔導考取乙級證照，開設自己的工作室。深知新住民在臺就業困難，江素梅積極協助新住民姊妹習得專業與自立生活，更替不諳中文的新住民設計專屬教材，以錄音方式一字一句將考題錄製供學員學習，迄今已輔導10多位新住民成功考取美容丙、乙級證照。

梁國輝副署長表示，蕭玉卿女士、阮紅蝶女士及江素梅女士在臺灣找到就業的方向，且不畏辛勞地學習、進修，直至創業，其精神令人十分敬佩，希望藉由分享他們正向的故事，讓其他同樣在臺努力生活的新住民充滿希望與力量，期望新住民能在臺找到自己的就業舞臺，憑藉自己的一技之長，自信耀眼的在臺發光發熱。移民署會持續創造友善的環境，幫助新住民在臺落地生根。