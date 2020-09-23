全台灣流感疫苗僅800萬劑！　武漢肺炎、流感同時感染惡化率高　醫籲今年接種疫苗要趁早

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）武漢肺炎全球疫情未歇，台灣又即將進入秋冬流感高峰季節，黃立民醫師提醒，雙病毒同時感染時有所聞，更易引發重症，而且台灣今年自費加上公費流感疫苗僅有800萬劑，呼籲民眾及早預約施打流感疫苗保護自己外，也一起帶領全家大小施打流感疫苗。

財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長黃立民表示，武漢肺炎患者的症狀表現與流感相似，兩種疾病都一樣會出現發燒、疲勞感等症狀，不同的是感染武漢肺炎病毒的患者，臨床病症表現多以「下呼吸道」症狀為主如乾咳、呼吸困難。若武漢肺炎碰上流感肆虐，恐造成診斷不易，而且，根據中國武漢的研究顯示，若武漢肺炎患者合併染流感更容易有惡化的現象。

根據國際單一醫學中心研究發現，307名武漢肺炎確診者當中，超過5成同時感染流感，證明同時感染的情況十分常見。另外，武漢肺炎合併感染流感確診者中，易有病情惡化現象。該研究間接證實，在全球武漢肺炎疫情仍未獲得控制之前，施打流感疫苗有其必要性，至少可防治同時感染與引發重症的風險。

國際研究調查也發現，施打流感疫苗不但減少流感威脅，也降低已罹患武漢肺炎患者重症與死亡率。根據義大利近期發表的醫學論文指出，65歲以上成人若罹患武漢肺炎，其死亡率隨著流感疫苗施打普及率提高而呈現下降趨勢；巴西的研究數據亦指出，近10萬名武漢肺炎確診者當中，若有接種流感疫苗，其武漢肺炎重症住院需求降低了8%、呼吸器維持需求降低18%，且各年齡層死亡率皆低於無接種流感疫苗者。

加拿大上個月發表的研究論文顯示，當社區流感疫苗接種普及率提高到90％時，武漢肺炎病毒確診案例的累計數量將減少23％、交叉感染的病例則減少92.9％。

黃立民董事長分析105年度至107年度公費流感疫苗施打狀況發現，常自認身強體壯「50-64歲」與長時間待在幼兒園等人口密集的空間「3歲以上至入學前幼童」，兩大族群皆可能成為家庭群聚感染的破口！

為建立滴水不漏的家庭防疫網，基金會特別成立「媽媽疫工隊」，並邀請去年剛生二寶的楊千霈擔任媽媽疫工隊大使，呼籲媽媽們從自身做起，及早預約施打保護自己外，也一起帶領全家大小施打流感疫苗。「公費不浪費，自費及早打」，每個家庭都建立完善的家庭防護網，「一起拒絕流感到我家」！