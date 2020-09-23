台灣當代傳奇演員吳興國「李爾在此」封箱演出　一人飾十角獲德國鏡報：偉大！

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）吳興國首部封箱經典「李爾在此」改編莎士比亞劇作，透過憤怒的「李爾王」探究人的本質，一人分飾十角的獨角戲加入濃厚個人情感創下票房佳績，台北場已完售，10月3日及4日高雄場還有部分票券釋出。

「回到本質，這個突破比出家還有意義。」- 吳興國



演出彩排(圖/台灣英文新聞)

吳興國出生於高雄，為台灣演員及劇作家，自幼受傳統戲曲藝術薰陶，曾於電影「賭神2」、「青蛇」等與周潤發等知名影帝后飆戲，曾獲頒香港電影金像獎。《李爾在此》於20年前首演時，吳興國一人分飾多角的扎實底子獲國際各大媒體讚賞，英國「泰晤士報」評為「深具啟發且發人省思」，德國「鏡報」評「偉大的演出」，美國「華爾街日報」讚「具史詩般規模」。

「李爾在此」改編莎士比亞經典，由吳興國自編自導自演，一人分飾十角以獨角戲呈現，他以唱唸作打重新詮釋莎劇，將全劇拆解為「戲」、「弄」、「人」三幕，為期表演藝術生涯登峰之作，但更像是一場心理治療，演出到最終，吳興國唱著：「是勝、是敗、是愛、是恨、是喜、是悲、是宮廷、是蔽野、是繁華、是凋零」，生命回到原點，戲，不過是為了尋找人的本質。

吳興國30多年前結合一群年輕京劇演員成立「當代傳奇劇場」，推出首部改編莎翁作品「馬克白」打響名氣，獲邀至國際各大藝術演出，也讓吳興國成為傳統戲曲藝術的先鋒人物，然而，這些創舉卻不被台灣觀眾買單，最後因資金等問題決定休團，憤怒的吳興國如同莎翁筆下的「自我放逐」、「自己把國家毀滅」的李爾王，與其說是吳興國在演李爾王，不如說他是在梳理自己的心境。

吳興國表示，改編莎翁經典劇作時收穫很多，但他不想只是還原著作內容，更想加入個人情緒，像是憤怒、任性、驕傲、委屈，所有的一切，這部戲於20年前首演，當初寫劇本時，光是創作就把他擊垮了，但時隔多年再度演出，人生已經歷過不同階段並都在成長，「現在只要一站上舞台，每一根筋都是李爾王」。

「李爾在此」共三幕，第一幕的「戲」起，每個鑼聲、亮相、身段，以京劇老生的悲愴與蒼勁，呈現出被不肖女兒放逐的李爾王，行走於暴風雨的荒野之中的悔恨交加；第二幕的「弄」，吳興國穿梭於十個角色，如同連珠砲的唸白功夫，以及瞬間角色切換，令人拍手叫絕；最後一幕「人」，角色恢復到吳興國本人，優美戲曲唱腔及聲韻，以寧靜表達「低迴浮生夢，潸然前塵過」的意境。

「李爾在此」是吳興國第一個封箱作，他將陸續演出歷年經典創作，並一齣齣封箱。吳興國說，把當代傳奇經典好好演一遍，對熱愛的舞台深深一鞠躬，以最浪漫的方式完成演員的舞台生命。

該劇將於9月25日至27日台北國家戲劇院演出，票券已全數完售；10月3日及4日高雄衛武營場次還有座位。