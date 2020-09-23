富比世編輯出書爆：川普女婿向台灣兆豐銀行密借14.5億

美國雜誌「富比世」（Forbes）資深編輯亞歷山大出版的新書揭露，美國總統川普女婿庫許納任職白宮期間，向台灣泛公股銀行兆豐銀行借貸5000萬美元（約新台幣14.5億元）。



亞歷山大（Dan Alexander）在新書「白宮公司」（White House, Inc.，暫譯）中說，庫許納（Jared Kushner）與兆豐銀行間的借貸關係從未曝光，可能違反美國「資訊揭露法」（disclosure laws）相關規定。



富比世在報導中說，川普政府上台後，企圖加強與台灣的關係，並在國際舞台上與中國抗衡。川普2016年當選後打破數十年慣例，接了蔡英文總統的祝賀電話，成為1979年以來第一位與台灣領導人通話的美國總統，激怒中國，當時出面滅火的正是庫許納，而庫許納與兆豐銀行間不為人知的往來關係，「恐使美國與台灣和中國間的外交關係更加複雜化」。



亞歷山大在書中說，庫許納與合作夥伴據報2015年以2.75億美元（約新台幣80億元）買下紐約布魯克林區威廉斯堡（Williamsburg）一間舊倉庫，並改建為各戶有獨立產權的豪宅。



庫許納與合作夥伴為這筆交易貸款1.75億美元（約新台幣50.9億元）。根據亞歷山大檢視過的財務文件，這筆貸款於2017年分拆，由兆豐國際商業銀行承擔5000萬美元。



亞歷山大說，兆豐銀行母公司兆豐金控的官股比例達26%，董事會成員大多為台灣的財政部官員。



這代表與台灣政府有關的海外銀行對川普的高階顧問和第一家庭成員之一握有一點影響力，此前外界竟毫不知情。



在這筆交易中，庫許納持有的比例相對較小，僅約100萬美元。貸款文件明確指出庫許納是這筆債務的兩名擔保人之一。



庫許納坐上白宮高級顧問之位時，能迴避申報這筆交易的借貸結構，是因為美國公務員只需申報個人債務，不需申報持股公司的債務。



對於這本新書揭露的內容，庫許納和其公司代表並未回應置評要求。