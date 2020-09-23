大苑子相挺農二代「台灣鮮搾柳橙綠」 9/24純粹回歸

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）身為芭樂之子的大苑子創辦人邱瑞堂，長期支持台灣農二代，自2007年全面採用新鮮水果現搾調製飲品，且「優先使用台灣水果」是品牌的初衷，希望透過鮮果能讓生活更加美好，更鼓勵更多農二代願意返鄉，對土地付出關懷，加入友善農業耕作。

有鑑於農業逐漸老化凋零，長期支持農二代的大苑子自2016開始，便和家裡已種植柳丁20多年的農二代呂睿騰展開合作至今，以穩定的採購和通路，保障農民收益，讓果農得以全心照顧柳丁樹，並做好產銷履歷，確保安全的農藥使用！不僅如此，另外包含台南及南投中寮等地，亦有大苑子長期支持並合作的農二代，讓更多青農願意返鄉，種出好水果。

柳橙合作的青農-呂睿騰，現年25歲，105年返鄉種植柳橙、柑橘類果物，弟弟也在108年加入，學習「父執輩的賢拜們」的豐富經驗，另外學習友善耕作的「草生栽培」及「產銷履歷」，讓水果種植能夠更加安全、自然，對土地更加友善。

大苑子自2007年全面採用新鮮水果現搾的飲品後，陸續在北中南三區建置專業物流倉、導入國家級綠盾農藥殘留檢測制度、採用具產銷履歷的鮮果，與1,600多個優質小農合作，每年鮮果採購量高達5,000多噸。

今年台灣柑橘類雖受到下雨及天候影響，與去年同期比較，產量至少減少2至3成，不過在果農不懈的努力下，大苑子台灣鮮搾柳橙綠將於9月24日正式回歸!

「台灣鮮搾柳橙綠」每杯皆採用100%新鮮台灣柳橙，富含豐富膳食纖維和維他命C的台灣新鮮柳橙與茉香綠茶調和，台灣柳橙特有的酸香清新，與茉香綠茶甘甜完美融合，讓台灣鮮搾柳橙綠甜酸適中、清爽順口，同時品嘗柳橙與綠茶的平衡風味!

為迎接柳橙綠強勢回歸，在9月中旬已推出兩檔早鳥組合價，並獲得粉絲的熱烈迴響！而為了讓更多顧客一起相挺農二代飲品！再度滿足粉絲千呼萬喚，狂敲碗的期待！將於9月23日再推出台灣鮮搾柳橙綠商品券超優惠預購活動，只要在大苑子APP Juicy Store商城購買十杯590元的台灣鮮搾柳橙綠，隨即加贈大苑子經典環保提袋(兩杯裝)乙只，限時12小時限量1,000組，邀請更多喜愛大苑子的朋友一起用行動支持!!