台灣再輸出病毒？ 19人自台返回菲律賓、日本後確診武漢肺炎

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（23）日表示，日前接獲通報有18名菲律賓籍民眾及1名日本籍民眾自台灣返回母國時，檢出武漢肺炎 (2019冠狀病毒疾病，COVID-19)陽性。指揮中心已經展開疫調。

指揮中心指出，18名菲律賓籍個案中，11例於今年9月11日搭乘同班機返回菲律賓，該班機共78人自我國出境，含9月16日已公布2名個案，該班機累計13名檢驗陽性個案，陽性率達16.7%，異常偏高。

另有4例為9月10日同班機返菲旅客。經分析6月1日至9月20日自我國出境至鄰近國家檢驗陽性率，菲律賓累計檢出25例，陽性率達0.48%(8月0.39%、9月2.00%)，明顯高於其他國家(介於0.005%至0.055%)，指揮中心刻正透過正式管道向菲國瞭解細節。

指揮中心進一步表示，該18名菲籍個案年齡介於20多歲至50多歲，8名男性及10名女性，分別在台從事作業員、家庭看護工、船員等工作，離境日期介於8月19日至9月11日，皆於入境菲律賓時採檢陽性。18名個案之在台接觸者共匡列372人，應採檢202人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

指揮中心指出，另1名日本籍個案為50多歲男性，今年8月29日入境我國，9月12日檢疫期滿，9月14日返國，於入境日本時採檢抗原檢驗結果呈陽性，因此通知我國；但日前民眾主動通知，9月20日及9月21日日本政府以核酸檢測複驗結果為陰性；個案在台接觸者共匡列1人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

指揮中心將持續追蹤上述個案在台接觸者健康情形，並與各國國際衛生條例對口單位保持聯絡管道暢通，以掌握疫情。