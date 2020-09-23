「舊手機沒關係•10月回收抽新機」 台灣環保署邀請大家一起來！

環保署23日舉行記者會，宣告10月手機回收月活動即將展開，鼓勵民眾踴躍參與，落實資源回收再利用。中央社 環保署23日舉行記者會，宣告10月手機回收月活動即將展開，鼓勵民眾踴躍參與，落實資源回收再利用。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）環保署10月將舉辦回收舊手機活動，並舉行摸彩抽新手機，另外蘋果、三星及華碩3家業者也提供優惠響應。去年(2019) 首次舉辦活動時，共計回收2萬3241支手機，回收稀有貴金屬總值約新台幣190萬元。

環保署23日舉行記者會，宣告10月手機回收月活動即將展開，提醒民眾回收手機時，記得先刪除個資，避免個資外洩。中央社

據統計，國人每年約購買600萬支手機，約有6成留在家中。行政院環境保護署今天(23日) 舉辦「舊手機沒關係•10月回收抽新機」記者會，呼籲民眾將家中的舊手機回收，10月活動期間可以參加摸彩，有機會獲得iPhone、Samsung Galaxy、ASUS ZenFone等新型手機。

環保署表示，這次回收活動有蘋果、三星及華碩3家業者提供優惠響應，回收不分品牌，據點人員將協助民眾消除個資，優惠包含舊機折抵換新機、換贈品或禮金卡等。

不過特別要提醒大家，環保單位的抽獎和業者的優惠，只能二選一唷。

環保署廢棄物管理處生活廢棄及資源減量推動及清理管理科長邱俊雄表示，因為大部分手機業者會在10月推出新機，因此配合推出汰舊換新。去年(2019年) 首辦這項活動，今年希望在相同的時間、方式，鼓勵民眾將家中的手機拿出來回收。

邱俊雄指出，今年手機回收常駐點達97處，另外也會辦54場手機回收推廣活動。另提醒民眾回收手機記得刪除個資、設回原廠設定，再交由清潔隊、通路賣場、電信業者等處回收。

邱俊雄說，若是在各縣市環保局指定回收點回收，可以兌換摸彩券，上網登錄後，將於11月中旬抽出9名幸運得主，依身分證號碼為主（外籍人士為居留證號碼），每人限一次抽獎機會。

環保署統計，去年全台辦理超過50場次手機回收推廣活動，設80個常駐點，回收2萬3241支手機、參與人數2萬319人，約得到1公斤黃金及6公斤銀，回收稀有貴金屬總價值約190萬元。

活動詳情

為使台灣達到資源循環最大化、及廢棄物處理最小化之目標，環保署以有機生物資源、有機化學資源、金屬資源、非金屬殘渣資源循環等重點工作，繪製推動架構如上 (圖/環保署官網)