【武漢肺炎】台灣彰化衛生局篩檢「無症狀」居家檢疫者、政風調查結果出爐：違反2防疫政策

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【武漢肺炎爭議】台灣指揮官陳時中: 彰化默默執行居家檢疫者篩檢半年、檢驗逾「3位數」 彰縣衛生局長葉彥伯: 約1400件、非普篩

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台灣中央流行疫情指揮中心今天(23日) 表示，政風單位調查彰化縣衛生局對居家檢疫者進行篩檢一事，結果出爐，研判彰化縣衛生局共違反2項政策，一為採檢無症狀居家檢疫者，二是要求居家檢疫者在檢疫期間外出，依法無行政裁處罰則。

對於違反指揮中心防治政策、處置措施方面，由於涉及公務員違法或怠於執行職務等失職行為，將由彰化縣政府依具體情節，依照公務員服務法、考績法及懲戒法等規定辦理。

自美國返台的少年（案485）在居家檢疫期間確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），他無症狀卻被彰化縣衛生局採檢送驗，違背目前「有症狀才採檢」政策，中央流行疫情指揮中心要求政風單位介入調查。

疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，廉政小組經調查，已於8月24日及8月28日提出調查報告，顯示彰化縣衛生局共有2項作為違反指揮中心政策，一為對無症狀居家檢疫者進行採檢，二為主動要求居家檢疫者於檢疫期間外出。

第一階段調查報告顯示執行面有小瑕疵，例如警政和衛政沒有聯繫好；第二階段發現制度面也有瑕疵，如居家隔離、檢疫者外出就醫缺乏橫向聯繫，另因中央及地方法律上見解不同，將交由法制組處理。

陳時中說，彰化縣衛生局已違反「傳染病防治法」第5條第1項第2款第1目、第2目及第17條第1項規定，但並無相關行政裁處罰則規定；對於地方主管機關未落實執行防疫政策或有逾越法規權限作為，是否適用傳染病防治法規範，陳時中說，未來將於傳染病防治法修正時，將列入政策評估。

不過，陳時中強調，指揮中心雖無法以傳染病防治法開罰，但彰化縣衛生局違反指揮中心防治政策、處置或措施，涉有公務員違法或怠於執行職務的失職行為，應由彰化縣政府依其具體情節循公務員服務法、考績法及懲戒法等規定辦理。

根據疾管署新聞稿，中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，有關今(2020)年8月17日公布國內第485例COVID-19(武漢肺炎)確診個案，因該案無症狀並於居家檢疫期間前往醫院採檢，未遵循指揮中心公費採檢規範，且居家檢疫者於檢疫期間外出採檢，可能造成防疫風險，引發輿論關注。

指揮中心陳時中指揮官指示該中心行政組廉政小組(下稱廉政小組)進行調查，廉政小組遂於8月24日及8月28日提出調查報告。

指揮中心指出，依據廉政小組調查，彰化縣衛生局共有兩項作為違反指揮中心政策，一為對無症狀居家檢疫者進行採檢；二為主動要求居家檢疫者於檢疫期間外出。經研析認為已違反傳染病防治法第5條第1項第2款第1目、第2目及第17條第1項規定。

指揮中心表示，現行傳染病防治法對於地方主管機關違反第5條所定權責事項，或違反第17條第1項指揮官統一指揮、督導及協調者，並無相關行政裁處罰則規定。若地方主管機關未落實執行防疫政策或有逾越法規權限之作為，是否適用傳染病防治法規範，未來可於傳染病防治法修正時，參考立法例併同為立法政策評估。

彰化縣衛生局違反指揮中心防治政策、處置或措施，另涉有公務員違法或怠於執行職務之失職行為，應由彰化縣政府依其具體情節循公務員服務法、考績法及懲戒法等規定辦理。

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