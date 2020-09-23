《時代雜誌》2020百大影響力人物　台灣蔡英文、祁家威入選

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）《時代雜誌》今（22）日公布2020年百大影響力人物，其中總統蔡英文與同志平權運動者祁家威雙雙入選。

美國《時代雜誌》今年公布的百大影響力人物（100 most influential people 2020）中，包括蔡英文在內共有54位女性；提及蔡英文獲選的原因，《時代雜誌》表示，蔡英文所領導的政府針對新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）採取了世界上最有效的因應措施之一，以致於台灣雖然地理位置鄰近中國，但國內因肺炎死亡的人數卻不超過12位。

向《時代雜誌》推薦蔡英文的美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）寫到，台灣的抗疫經驗「證明病毒可以被控制，儘管不是採用中國極端的政策」。

克魯茲提及，當中國誘使台灣的邦交國與台灣斷交，蔡英文並未因此被嚇阻；他也形容蔡英文猶如「一盞信號燈投射出中國迫在眉睫的影子，並向世界表明台灣不會屈服於中國共產黨。」

「這是所有台灣人共同的成就！」蔡英文隨後在臉書寫道，入選「不只是我個人的榮譽，更代表整個國家的榮譽。是因為我們共同努力，守住了疫情，維持了區域穩定，也不斷向國際社會證明 #TaiwanCanHelp，才讓世界能夠看見台灣、肯定台灣。」

除了蔡英文之外，其他獲選的政治人物尚包括美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、印度總理莫迪（Narendra Modi），以及世界衛生組織秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）等人。

同樣入選百大影響力人物的祁家威得知消息的第一時間以為是詐騙，隨後才表示，「能跟蔡總統在一起（入選）與有榮焉，獲選是一種肯定。」

祁家威也提及，儘管台灣同性婚姻已合法化，跨國同性婚姻仍是一大缺憾，他期盼能儘速修法，「不要看別的國家臉色過日子。」

蔡英文也在臉書提及，「台灣是亞洲第一個婚姻平權合法化國家，我希望在世界看見台灣多元價值的同時，台灣社會更要持續展現包容和溫暖。不論是在哪個領域，我們都要繼續為自己的理想來努力！」

事實上，祁家威是由蔡英文所推薦入選，她在推薦文中表示，在長達數十載的倡議運動中，祁家威「面對巨大的偏見仍舊站得挺拔，並以超越生命的勇氣克服。」