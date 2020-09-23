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《時代雜誌》2020百大影響力人物　台灣蔡英文、祁家威入選

《時代雜誌》表示，蔡英文所領導的政府針對武漢肺炎採取了世界上最有效的因應措施之一

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/23 14:49
總統蔡英文入選《時代雜誌》2020年百大影響力人物（照片翻攝自TIME）

總統蔡英文入選《時代雜誌》2020年百大影響力人物（照片翻攝自TIME）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）《時代雜誌》今（22）日公布2020年百大影響力人物，其中總統蔡英文與同志平權運動者祁家威雙雙入選。

美國《時代雜誌》今年公布的百大影響力人物（100 most influential people 2020）中，包括蔡英文在內共有54位女性；提及蔡英文獲選的原因，《時代雜誌》表示，蔡英文所領導的政府針對新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）採取了世界上最有效的因應措施之一，以致於台灣雖然地理位置鄰近中國，但國內因肺炎死亡的人數卻不超過12位。

向《時代雜誌》推薦蔡英文的美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）寫到，台灣的抗疫經驗「證明病毒可以被控制，儘管不是採用中國極端的政策」。

克魯茲提及，當中國誘使台灣的邦交國與台灣斷交，蔡英文並未因此被嚇阻；他也形容蔡英文猶如「一盞信號燈投射出中國迫在眉睫的影子，並向世界表明台灣不會屈服於中國共產黨。」

「這是所有台灣人共同的成就！」蔡英文隨後在臉書寫道，入選「不只是我個人的榮譽，更代表整個國家的榮譽。是因為我們共同努力，守住了疫情，維持了區域穩定，也不斷向國際社會證明 #TaiwanCanHelp，才讓世界能夠看見台灣、肯定台灣。」

除了蔡英文之外，其他獲選的政治人物尚包括美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、印度總理莫迪（Narendra Modi），以及世界衛生組織秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）等人。

同樣入選百大影響力人物的祁家威得知消息的第一時間以為是詐騙，隨後才表示，「能跟蔡總統在一起（入選）與有榮焉，獲選是一種肯定。」

祁家威也提及，儘管台灣同性婚姻已合法化，跨國同性婚姻仍是一大缺憾，他期盼能儘速修法，「不要看別的國家臉色過日子。」

蔡英文也在臉書提及，「台灣是亞洲第一個婚姻平權合法化國家，我希望在世界看見台灣多元價值的同時，台灣社會更要持續展現包容和溫暖。不論是在哪個領域，我們都要繼續為自己的理想來努力！」

事實上，祁家威是由蔡英文所推薦入選，她在推薦文中表示，在長達數十載的倡議運動中，祁家威「面對巨大的偏見仍舊站得挺拔，並以超越生命的勇氣克服。」

今天稍早，美國 TIME 雜誌公布2020年百大影響力人物（100 most influential people 2020），我很榮幸能名列其中，並獲得美國聯邦參議員克魯茲（Ted...

Posted by 蔡英文 Tsai Ing-wen on Tuesday, 22 September 2020
時代雜誌
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蔡英文
新型冠狀病毒
武漢肺炎
COVID-19
祁家威
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百大影響力人物

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