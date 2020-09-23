台灣兩廳院歌舞戲「十二碗菜歌」辦桌文化探記憶　熱鬧吃油飯喝羹湯免費入場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）兩廳院歌舞戲「十二碗菜歌」由楊烈跟蔡昌憲領銜主演，透過辦桌文化描述食物與記憶間的連結，笑中帶淚的人生饗宴將於10月17日起巡回台灣北中南。

「兩廳院藝術出走」結合表演藝術與公益活動，每年帶著動人故事巡迴台灣，至今已跨越14縣市、共24場，吸引近35,000名觀眾，今年以古早味料理結合情感記憶為題，推出「十二碗菜歌」由兩廳院駐館藝術家樊宗錡編導，國寶級總鋪師林明燦（阿燦師）擔任顧問，實力派唱將楊烈及男歌手蔡昌憲主演，打造邊看邊吃辦桌的體驗式舞台劇。

一道菜，帶你回到過去，你會改變什麼？



「十二碗菜歌」由楊烈領銜主演(圖/台灣英文新聞)



楊烈(左)及蔡昌憲(右)演出父子檔，感情置身讓人動容(圖/台灣英文新聞)

樊宗錡表示，吃了（辦桌）才能感受他做這部戲的感覺，每個人都有自己的故事跟喜愛的獨特滋味，到底是風味喚醒時光還是滋味儲存在時空裡？這是很有趣的想像，雖然看似嚴肅的話題，但其實是部很輕鬆的戲。

此外，為了讓作品與口中的滋味帶觀眾重回民國30年至40年，樊宗錡實地走訪全台各地，了解北中南辦桌文化的差異及消逝，最終在「國寶級總鋪師」阿燦師的協助下，其也是總鋪師世家的第三代傳人親掌灶頭，將經典台式名菜寫入劇中，增添其飄香專業度。

繼「苦力」之後，楊烈攜手蔡昌憲再度演出父子檔，深厚的默契演出感人的故事，搭配上美味的食物，可能「需要一包衛生紙才夠擦眼淚跟擦嘴」。楊烈在劇中演出「阿火師」，不僅大飆演技也大展歌喉，將帶來「夕陽西沈」、「另一種鄉愁」等，時而渾厚柔情的嗓音讓人如癡如醉，加碼國台日語三頻齊開大飽耳福。

兩廳院表示，演出之際台上及台下都備有台式料理，台上的辦桌也開放觀眾入席，台下則有油飯跟羹湯，現場提供椅子800張，入場人數不限。

該劇將自10月17日到11月14日依序於台南歸仁仁壽宮、台東新東糖廠文化園區、桃園護國宮太子廟、屏東車城福安宮、以及兩廳院藝文廣場免費演出。