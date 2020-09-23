【台灣反美豬公投】藍營將第一階段連署書送至中選會　綠批：企圖再釀公投亂象

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨主席江啟臣今天(23日) 說，國民黨推動「公投綁大選」、「顧食安公投」兩項公投提案，約一週就完成第一階段連署，實際收到逾4萬份連署書。呼籲中選會依法完成審核程序，不要卡案。

國民黨日前推動「公投綁大選」、「顧食安公投」兩項公投連署，今天上午由江啟臣、國民黨立法院黨團總召林為洲等立委到中選會，送出第一階段連署書，並高喊「人民要公投、力挺台灣豬」、「百姓要健康、萊豬不要來」等口號。

江啟臣表示，兩項公投提案經過約一週的時間就完成第一階段連署，「公投綁大選」第一階段提案連署書有1萬2519份、「顧食安公投」則有2萬170份；實際上收到超過4萬份連署書。

江啟臣說，明年(2021年) 1月1日含萊克多巴胺美豬就要進口來台，第一階段送件後，「第二階段能不能過，就要看中選會」，呼籲中選會不要卡案，「卡的是整體民意」，有高達7成民眾反對含萊克多巴胺美豬進口，擔心爆發食安危機，請中選會依法公正完成審核程序，不要有任何政治思考、意識形態。

江啟臣指出，明年8月28日就是民進黨自己打著公投卻反公投，修法後唯一能夠公投的日子，不要剝奪人民直接民權的權利；25日會有好幾個行政命令將送到立法院備查，國民黨屆時會提案，呼籲執政黨立委拿出良心，一起把備查改審查。

林為洲表示，第二階段需要28萬份連署書左右，要等第一階段審查程序、看主文有沒有更改，才啟動第二階段連署；最能展現民意就是透過公投，希望集合大家的力量，讓含瘦肉精的美豬不要進到台灣。

媒體詢問，黨內有青壯派建議江啟臣可與總統蔡英文辯論美豬議題。江啟臣說，公共議題除了公投也歡迎辯論，真理越辯越明，辯完後讓人民決定，是台灣民主走到今天面對爭議性議題時，一個能解套的方法。

對於民進黨立法院黨團總召柯建銘說，國民黨發起反美豬等公投是為了重啟核四而進行的政治策略，江啟臣回應，民進黨就是只會酸民意，「竹篙湊菜刀」（台語，胡亂拼湊），搞不清楚國民黨在推什麼公投。

江啟臣等人將連署書送交中選會時指出，依公投法規定應在60日內完成審核、15天內查對提案人，要求中選會明確給出第一階段審查完成期限，擔心會無限期拖延；中選會綜合規劃處長高美莉則說，收件後會點算清楚，再依公投法規定的程序進行。

民進黨發言人顏若芳今天說，公投行使是憲法賦予人民的權力，對於國民黨提送「反美豬公投」公投案第一階段連署書，民進黨予以尊重；不過，民進黨也質疑國民黨企圖重製2018年的公投亂象，為一黨之私，操控公投。

國民黨推動「公投綁大選」、「顧食安」兩項公投連署，上午由國民黨主席江啟臣率立委到中選會，送出第一階段連署書。

對此，顏若芳說，國民黨從過去反對公投，到通過門檻超高的「鳥籠公投」，再到目前利用門檻降低後的公投提案，企圖重製2018年的公投亂象，讓人遺憾。這顯示國民黨從不尊重公投直接民主的價值，而是為一黨之私，操控公投。

顏若芳強調，自從宣布預計放寬美國含萊克多巴胺美豬進口以來，除了看到國民黨為了反對「台美夥伴關係深化」的政治操作，還發現網路上出現不少針對美豬的假訊息流竄，其背後動機，似乎也是想藉由混淆民眾視聽，企圖阻礙台美關係進一步的發展。

中央社引述顏若芳表示，近來在網路上，許多有關美豬的假訊息，像是「夜市、攤商標示產地和查核困難，造成食安疑慮？」、「學校營養午餐會有美豬牛嗎？如果只使用國產豬肉，成本恐怕會增加？」、「台灣人愛吃豬內臟，美豬內臟大量進口怎麼辦？」等，民進黨將在黨部臉書粉專提供正確資訊，以利民眾清楚辨識，不被假消息誤導，以避免成為假消息的傳播者而誤觸法令。