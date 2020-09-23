希臘難民營大火難民問題再現 歐盟將討論新安置機制

希臘勒斯博島(Lesbos)難民營失火後，失去住居的小孩在附近道路旁席地而睡。（美聯社圖片） 希臘勒斯博島(Lesbos)難民營失火後，失去住居的小孩在附近道路旁席地而睡。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）希臘最大難民營營地大火後，隱藏在疫情底下的歐洲難民問題再次浮上檯面，然而，由於歐盟會員國之間對如何處理或安置移民、難民意見十分分歧，歐盟各國將在今(23)日討論相關新規範，希望能解決這個讓內部爭吵多年的問題。

一如既往，德國仍舊希望歐盟各國能夠接納更多難民，並計劃提供給那些願意接納難民的會員國一定的補助，相較之下，義大利和希臘等國認為，較有錢的其他會員國在難民問題上給予的協助有限，對於升級難民處置措施不太情願，而部分中歐、東歐國家更是表現出十分明顯的反對立場。

為了明確規範各國對難民的義務，並解決希臘勒斯博島(Lesbos)難民營失火後1.2萬移民、難民無處可居的迫切問題，德國提出的「義務團結機制」(Mandatory Solidarity Mechanism)規定，各會員國皆需接納一定數量的難民，並可依一名成人1萬歐元、一名無家長陪同孩童1.2萬歐元的比例獲得補助，而沒有落實此義務的會員國，將面臨法律問題和高額罰金。

然而，歐盟家庭事務委員會專員Ylva Johansson直言，由於需同時顧及人道義務和政治現實，彼此妥協的結果就是任何一方都不會滿意該機制最後實施的樣子；分析則認為，儘管用大棒加紅蘿蔔的方式雙管齊下，過去曾強烈反對難民接收配額的波蘭與匈牙利等國，接受的可能性仍低。

除了配額與補助外，德國也希望加快庇護申請、審核程序，同一時間，那些申請被拒絕的難民，遣返程序也會加速，不過在詳細的規定仍未出爐、討論仍在進行中的情況下，該機制是否會開啟新氣象，仍舊是個未知數。