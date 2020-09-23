【聯大開議】川普：聯合國應對中國「釋放」武漢肺炎究責

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）聯合國大會總辯論昨（22）日登場，儘管受到新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，今年聯大多數會議以各國領袖預錄影片並於現場播放等方式進行，但各國仍針對武漢肺炎等議題針鋒相對；其中，美國總統川普便直指中國應為散播武漢肺炎負責。

川普（Donald Trump）現正面臨競選連任的壓力，而美國至今近七百萬人確診武漢肺炎，死亡人數超過20萬，位居世界第一，因而川普在談話中集中砲口對準中國。

「我們必須對將這場瘟疫釋放到全世界的國家究責」，川普也指控北京在武漢肺炎於中國爆發初期，僅限制國內旅遊，但卻沒有禁止國人出國，導致疫情擴散全球。

「聯合國必須對中國的行為究責」，川普也指控世界衛生組織（World Health Organization）「受到中國控制」並錯誤宣稱武漢肺炎不會人傳人及無症狀感染者不會傳染別人等。

川普政府已於早前宣布退出世衛組織，並於2021年正式生效，他的民主黨對手拜登（Joe Biden）則表示若他當選，將讓美國重回世衛組織。

川普也承諾將分配武漢肺炎疫苗，「我們將打敗這個病毒，我們將終結大流行。」

相較川普的嚴詞厲語，中國國家主席習近平的語調則較為和緩，他在談話中呼籲各國加強合作，並強調中國不打算「和任何一個國家冷戰或激戰」。

不過，習近平的談話明顯與川普相駁，除了強調要透過團結克服武漢肺炎危機，他也指出，「我們應該要遵循科學的引導，讓世衛組織充分發揮領導者的角色，並採取國際聯合因應措施……任何將此議題政治化或汙名化的意圖都必須被否決。」

世衛組織則駁斥川普的指控。「沒有任何一個政府能控制我們」，其傳播總監史登（Gabby Stern）透過推特表示， 世衛組織的武漢肺炎技術團隊在1月14日便告訴媒體武漢肺炎人傳人的可能性，而自2月以來，世衛組織的專家也公開討論了無症狀或尚未發病患者的傳染力。

不過，美聯社在六月取得世衛組織的內部文件發現，中國延遲向世衛組織通報武漢肺炎疫情，而世衛組織在不斷公開稱讚中國處理武漢肺炎的成效的同時，內部卻對中國拒絕釋出更多資料感到非常受挫。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在談話中呼籲聯合國派遣國際訪團到中國新疆地區，調查穆斯林少數民族受到北京當局虐待的事情。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則呼籲世衛組織要加強武漢肺炎的全球協調合作，並提議針對疫苗合作召開高階會議。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）則警告世界正因美中衝突「往一個相當危險的方向前進。」

「我們必須盡可能避免新的冷戰」，古特雷斯表示，我們的世界無法承受一個遭兩個最大經濟體分裂的未來，「科技和經濟的鴻溝無可避免地將會演變成地緣戰略和軍事的分歧，我們必須不惜一切代價避免這種情況。」