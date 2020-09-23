中共解放軍動作頻.... 美軍期刊大談共軍犯台 籲重新駐軍台灣

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中共解放軍戰機一周內五度出現在台灣西南空域與「海峽中線」附近演練，並多次越過海峽中線。最新一期美國陸軍「軍事評論雙月刊」也以中國武力犯台為主題作系列探討，就台海衝突時間軸、中國對台經濟、假消息戰、美軍重返台灣等面向分析。

今年8月，美國中央情報局（CIA）前副局長莫瑞爾（Michael Morell）與美國參謀長聯席會議前副主席溫尼菲爾德（James Winnefeld）也在另一份美國海軍協會期刊《Proceedings》上提及中國在台灣周遭海域動作頻頻，示警要當心中國解放軍在2021年初美國總統交接之際趁隙「三天內武統台灣」。

而最新的軍事評論雙月刊（Military Review）以中國武力犯台路線的概念做為封面，路徑顯示共軍會以龐大地面火力與空襲打擊台灣西部沿海，並在東部與南部登岸進攻。曾在英國外交部任職逾27年的威拉希衛西（Tim Willasey-Wilsey）指出，主要關鍵仍是共軍是否已具備快速取勝的能力，不過他認為共軍不急於現在動手，原因是像航艦、兩棲攻擊艦等大量新裝備尚未形成戰力。

其它文章也分別提到經濟實力增與軍隊現代化，讓中共武統台灣的想望漸成氣候，另篇文章也提到中共也會持續積極部署軍事行動之外的「假消息」戰來顛覆台灣的媒體自由與民主進程。

美軍陸戰隊上尉米爾斯（Walker D. Mills）所撰的文章則指出，區域權力平衡日益向北京傾斜，美國應考慮重新在台部署地面部隊，此舉不僅大大有助擊退侵台共軍，還能嚇阻共軍進犯，同時駐台美軍可與台灣軍隊共同訓練以培養作戰默契，以期降低台海衝突風險。