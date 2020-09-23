震撼！蔡國強聯手軒尼詩七彩煙火秀　150個酒桶2萬發煙花法國全程直播

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)以「爆破」聞名的藝術家蔡國強將於白天施放七彩煙火為世界祈福，受軒尼詩委託創作「悲劇的誕生」靈感來自哲學家尼采「悲劇是命運的本質」，將於25日法國甘邑的夏朗德河畔登場，全程將進行直播。

在新冠疫情逐漸穩定、全球能量復甦之際，蔡國強將在法國甘邑的夏朗德河，通過直播為世界帶來白天煙花爆破項目《悲劇的誕生》。兩萬發煙花將從飄浮在河上的150個酒桶中發射， 致敬人類「不屈、勇氣與希望」的共同價值，與歷經風雨的豪邁生存意志和能量。

中國藝術家蔡國強使用火藥爆破創作，將殘留的燃燒灰燼痕跡轉化為藝術品，其絢爛於白天跟夜晚的煙火秀，皆活躍於國際藝術圈，展覽足跡遍布各大博物館等，如義大利烏菲齊美術館、西班牙普拉多美術館、日本普拉多美術館等，現長期旅居紐約。

短暫而炫麗的煙火如同人類稍縱即逝的生命，但蔡國強卻以坦然之姿迎接看似悲觀的人生，並且將祝福發送給全世界。蔡國強表示，人類有一種精神，就是在看清生命的痛苦後，仍然接受並享受它，認識到人是大自然的一部分，總有冬去春來。



《悲劇的誕生》測試(圖/誠品畫廊)

受尼采《悲劇的誕生》啟發，蔡國強以總長約15分鐘的三幕煙花，分別以一首詩、一副書法、一場戲為形式，表現寂寞隔離、反省、不屈和樂觀向上等多重人生境遇。這場爆破禮讚毀滅與創造往復不息的生命循環，表現人類認清生命痛苦仍要接受並享受它、與自然合一的精神。

蔡國強表示，作品是關於悲劇的思考。人生的悲劇是永恆的，悲劇和生老病死是枷鎖，人們總在尋求擺脫枷鎖，獲得自由和解放的心靈慰藉。悲劇是命運的本質，是詩歌和藝術的本質。

蔡國強強調，我們正面對人類艱難遠行中的一個新階段，從甘邑發出的信號，通過雲端連結世界不同地區的個體生命，讓遠古的激情迸發，盡情釋放本能。期待觀眾通過這場特殊的煙花與自然和解，獲得些許治癒。

本次活動由軒尼詩《世界的遠行：紀念軒尼詩X.O 150周年》 委託創作。品牌總裁白洛先生（Laurent Boillot）表示：「蔡先生提出以團結、頑強和希望打造一種『遠行』的藝術視野。在2020年的特殊情況下，這些價值觀指導和提醒我們，已經並肩走了多遠、可以繼續前行多遠。我們邀請大家見證這件藝術作品，表彰人類精神的慷慨，並用勇氣開拓新的視野。」

「悲劇的誕生」將於9月25日歐洲中部時間下午3點，台灣時間晚上9點登場。

直播平台：Hennessy.com



《悲劇的誕生》手稿(圖/誠品畫廊)