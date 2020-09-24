〈時評〉共機屢越台灣海峽中線　馬英九的神邏輯

中國軍機不斷挑釁台灣，並且試圖穿越海峽中線，中國外交部發言人更聲稱，海峽中線不存在，朝野異口同聲抗議這番話，前總統馬英九偏偏將予頭指向自家人，竟然不思檢討、反擊對岸，卻意有所指地怪罪於蔡英文總統。

隨著美國務次卿克拉奇來台訪問，在他抵台的前後這段日子裡，共機繞台行為持續進行，甚至不斷越過海峽中線，也讓兩岸情勢跟著升高。雖然台灣展開「聯合防空作戰訓練」，予以反制，但中國仍不斷對台灣採取各種文攻武嚇的手段。

像中國外交部發言人汪文斌日前表示，海峽中線不存在；確實，這是一條虛擬的線，並未實際存在，我外交部長吳釗燮就說，台海中線雖是思考出來的一條線，但過去多年以來，卻是避免兩岸軍事衝突、維持台海和平與穩定的象徵，「海峽中線不存在」摧毀了台海的現狀。

根據我方研判，中國關於海峽中線不存在的說法，是將昔日的主張更加具體化，因為中國早已主張台灣海峽是他們海域，如今只是這個立場的延伸。

不過，對於中國單方面的說法，我方絕對無法接受，朝野也分別表達不同程度的抗議。然而，馬英九的態度最令人玩味與失望，他雖然不認同中國的這項說法，也論述了一些歷史的發展，意即前總統李登輝在1999年接受德國之音訪問提出兩國論後，中國當時仍對海峽中線表示尊重；但馬英九話鋒一轉又說，中國現在越過海中線，是今年蔡英文連任才開始。

馬英九講的是事實，以往中國軍機頂多只是逼近海峽中線，如今則是不斷測試台灣的底線。但這最必須受到譴責的是中國，尤其是這類軍事上的挑釁行為，不應該將矛頭偷偷對準蔡英文，馬英九的神邏輯，無疑是合理化中國的所作所為。

馬英九又說，蔡英文應做的是避免戰爭；但馬英九似乎忘了，在避免戰爭的同時，也不能喪權辱國，更不能變成敵人的同路人。

沒有任何人想要發生戰爭，但也無法接受有人出賣台灣，在大家擔憂兩岸關係緊張之際，若還要擔心有人和中國唱合，這樣的台灣，又何須敵人？