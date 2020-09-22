奇哥x BRAVO！BEAR跨界聯名快閃櫃　超萌質感商品 熊熊進軍信義區！

喜愛熊讚的朋友們站出來！臺北市政府吉祥物熊讚的辦公室近期盛大開幕，其中與寶寶的第一個朋友奇哥，攜手推出不少聯名商品，超萌模樣讓大人小孩都愛不釋手，而從上週開始至9/27(日)止，更進軍信義區推出快閃櫃活動！

【奇哥x熊讚聯名快閃櫃】於上週五在信義新光三越A8館4樓隆重登場，9/19(六)更於下午兩點舉辦【奇哥x BRAVO！BEAR跨界聯名新品上市活動－熊讚一日店長見面會】人氣超旺的熊讚也親臨現場與民眾相見歡。當天除了線上報名的粉絲可以搶先得到與熊讚合照的拍立得相片、獨家熊讚資料夾、熊讚手帕以外，現場民眾也積極完成指定任務，把握與熊讚近距離接觸的機會，吸引不少大小朋友參與，短短一小時便盛況空前。

沒有參與到當天活動的人也別灰心，即日起至9/27(日)止，於【奇哥x熊讚聯名快閃櫃】與熊讚拍照板合照、公開分享至個人社群，並標記指定關鍵字 #奇哥 #熊讚聯名商品好萌好吸睛，即可參與骰子樂活動，凡參加都有獎，限量熊讚優惠或商品立馬就能帶回家，熊粉們趕緊把握時間，手刀衝刺信義區！

此外，奇哥x熊讚的聯名商品預計於本週四9/24，全台正式開賣，屆時所有喜愛熊讚的粉絲們皆能於奇哥直營門市、百貨專櫃購買；且凡購買熊讚聯名商品，即贈熊讚表情貼紙；單筆消費熊讚聯名系列滿500元以上，再贈獨家熊讚資料夾！數量有限，贈完為止。