共軍進逼 全台灣空軍基地戰機拂曉演練升空攔截

共軍擾台頻次增加，國軍今晨進行「聯合防空作戰訓練」，全台各空軍基地受令後即派遣戰機升空攔截，海軍船艦、各式防空飛彈則進入戰術位置完成防空作戰；國防部長嚴德發強調，絕不讓敵人越雷池一步。

共軍機艦近期頻擾台，除侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）外，也不時逾越台灣海峽中線，已嚴重破壞區域和平穩定，根據國防部「即時軍事動態」專區發布的共機動態相關資訊，昨天又有共機侵犯台灣西南ADIZ，更是5天內第4度擾台。

因應共軍近期以機艦對台文攻武嚇行為，國軍今天清晨進行「聯合防空作戰訓練」。軍事新聞通訊社報導，此訓練是由國軍執行全島制空及反空襲的重要訓練，由國軍聯合作戰指揮中心發布狀況，採「仿真實戰」方式，由空軍假想敵機隊升空，實際測試三軍官兵緊急防空接戰及通信指管能力，據以檢視及強化國軍重要目標防護及應變作為，提升防衛能力。

軍聞社指出，嚴德發清晨進入衡山指揮所了解陸、海、空三軍部隊緊急應變作為，要求各部隊「帶著敵情練兵」，以「恃吾有以待之」的萬全準備，克敵制勝，守護國家安全；此外，嚴德發、參謀總長黃曙光上將配合「分區同時」的操演過程，上午也分別前往國軍聯合作戰指揮中心及空軍作戰指揮部，了解三軍官兵的即時操演情況，並與幹部仔細針對敵情威脅與可能行動，共同研討戰術戰法，務必使任何犯台企圖與行動失敗。

軍聞社表示，清晨的操演，全台各空軍基地受令後，立即派遣戰機起飛升空攔截，並採多機種混編方式應對進犯之敵，海軍船艦及各式防空飛彈武器立即進入戰術位置，完成防空作戰準備；同時，各重要基地也進行對空警戒任務，具體驗證三軍部隊應變計畫及應處程序。

嚴德發強調，當前敵情威脅與日俱增，國軍官兵要有憂患意識與敵情警覺，確實發揮聯合情監偵的功能，並展現國軍具有防衛固守，重層嚇阻，濱海決勝，灘岸殲敵的能力，絕對不讓敵人越雷池一步，捍衛國家領土主權與民主自由。

此外，面對共軍的種種進逼舉動，空軍除了以高速機（戰機）升空監控、驅離外，包括偵察、反潛、運輸等慢速機也擔任監偵等相關任務，駐地屏東的空軍第六混合聯隊今天也邀請媒體採訪，並展示P-3C反潛機、C-130H運輸機、E-2K電偵機等高難度的動態展示課目。

包括六聯隊安排E-2K進行最大性能爬升、低空衝場、戰術下降等課目；P-3C則罕見地打開投彈艙，模擬對目標投彈；承平時期擔任人員運輸、人造雨、後送任務的C-130H，則展現60度小轉彎、500呎衝場、低空重飛、轉彎中戰術落地等多項高難度飛行科目。