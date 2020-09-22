台灣黨產會認定救總為國民黨附隨組織 凍結13億財產

黨產會今天認定救總為國民黨附隨組織，黨產會主委林峯正表示，救總仍保留基於過去黨國體制下利用國家資源累積的財產，現有財產價值約13億餘元，其中現金約5億元、不動產價值約8.6億元，即日起凍結。

對此，國民黨表示，「中華救助總會」為民間公益團體，受政府委託進行災胞救難工作，自始與國民黨無關。國民黨從未主導或影響中華救助總會的人事、財務或業務等事項，黨產會的決定明顯背離事實，完全違法，相信一定會被法院撤銷。

林峯正、副主委孫斌下午舉行「認定社團法人中華救助總會為國民黨附隨組織」說明記者會。

不當黨產處理委員會表示，今天召開第98次委員會議決議，認定社團法人中華救助總會為中國國民黨的附隨組織。

救總是由國民黨中央成員在民國39年4月4日以「中國大陸災胞救濟總會」名稱成立，80年間更名為「中國災胞救助總會」，再於89年間更名為「中華救助總會」。

黨產會表示，國民黨實質控制救總重要人事，除救總在國民黨中央黨部召開籌備會，擬定成立名稱、發起人名單、成立大會時間地點、發起人名單、成立大會時間地點、組織規程等重要事項，也都由國民黨中央直接指示。

黨產會也指出，有國民黨中央認為不適當的人如雷震、齊世英當選監事，救總理事長谷正綱甚至將雷、齊2人除名後再向國民黨秘書長報告轉知黨中央的例子。

在業務方面，黨產會說，救總各項救濟業務，多是國民黨中央提案並決議相關處理原則後，再交由救總執行，執行完畢再向國民黨中央報告成果，可見救總的業務經營也受國民黨實質控制。

至於財務方面，黨產會說，國民黨曾以直接或間接方式，陸續以國家資源挹注救總超過新台幣50億元，包括政府補助、撥用公有地與辦公廳舍、影劇票強制附勸大陸救濟金等，使救總人事及業務費用由國家負擔，與一般財務獨立自籌經費的組織不同，而實質控制救總的財務。

黨產會表示，解嚴且終止動員戡亂時期後，國民黨與救總的控制關係逐漸轉變，但在此過程中，救總仍保留基於過去黨國體制下利用國家資源而累積的財產，現有財產價值約13億餘元，其中現金等流動資產約5億元、不動產帳列價值約8.6億元，也無救總確已付出相當對價以享有上開鉅額財產的證明。

黨產會指出，救總在雙北現存有6處不動產，包括裕民大樓2樓、內湖達爾文科技大樓9和10樓、力麒中正大樓6、11及12樓、天玉大樓、明德大樓、土城綜合大樓。

黨產會依據黨產條例第4條第2款後段等規定，經委員會議認定救總曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，為國民黨的附隨組織。

黨產會表示，救總經認定為附隨組織後，應在4個月內向黨產會申報財產；不當取得的財產即日起凍結，若有資金動用或財產處分的需要，可向黨產會申請，經許可後才能動用。

黨產會也請救總於23日派員協商後續事宜，將在維護公益且影響員工最小的情況下，依法許可救總的營運支出。