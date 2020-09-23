〈時評〉整頓台灣保險業需導禁兼施　興利除弊並重

金管會保險局長施瓊華（圖）15日表示，金管會對新光人壽辦理有價證券投資業務專案檢查及一般業務檢查， 發現有多項嚴重內控制度缺失，共開罰新台... 金管會保險局長施瓊華（圖）15日表示，金管會對新光人壽辦理有價證券投資業務專案檢查及一般業務檢查， 發現有多項嚴重內控制度缺失，共開罰新台幣2760萬元 ，並提出多項糾正處分。 中央社記者王騰毅攝 109年9月15日 (來源 中央社)

新光人壽遭金管會重罰2760萬元，並停止吳東進董事長職務到任期結束為止。金管會主委黃天牧維持金融紀律的魄力及決心值得肯定，但是也揭開今年全球保險業的困境及危機，亟待政府正視，協助台灣保險業渡過難關。

新光人壽長期以來經營管理不善，財金界早已不是新聞，尤其2015年6月，吳東進在股東會上，坦承投資宏達電6000張是一大失策，股價從4年前每股1100元，慘跌到55元，新壽損失55億元，只好賣台北市精華區A11館土地救財務，不止如此，新光金從2008年賣信義聯勤土地開始，幾乎每年都在賣大樓救財務。2019年金管會對壽險監理增加淨值比指標，今年3月新冠肺炎疫情嚴重，新壽淨值降到688億元，淨值比跌到2.33%，又面對增資的壓力，金融界糗吳東進，新壽如果有那一年不賣大樓才是新聞。

新壽近年經營不善，從過去僅次於國泰人壽，居第二名，現在已經溜滑梯掉到第五名，此次金管會對於新壽私自建立「資負會」，半數成員皆由董事長核定，決策結果造成公司虧損嚴重，認為董事長吳東進責無旁貸，遭停職處分，至於繼任人選，金管會應該從嚴審核，防止金融業淪為代代相傳的家族事業，又拿不出成績，破壞國家金融安定，造成要保人、投資人的損失。

金管會主委黃天牧自5月20日上任後，到9月11日為止，已對保險業開出43張罰單，平均每3天開一張罰單。黃主委整頓金融紀律及秩序的決心，值得肯定。但是在此同時，保險公司經營環境快速的惡化，政府必須重視，並且速謀改善之道，再「導禁兼施」，或許更能健全保險業的發展。

今年是全球保險業最辛苦且危機重重的一年，新冠肺炎疫情，全球財產保險及人壽保險雙重受創，其中財產保險部分，根據英國最大保險組織勞合社估計，損失約2030億美元(約新台幣6兆900億元)，包括營業中斷、貿易信用險、活動取消、投資虧損等，是歷年來產險界虧損最嚴重的一年，台灣的產業因為疫情相對較輕，損失較少，但也不下於1億元新台幣。

人身保險部分，今年更是重災區，英國壽險業者在總理強生因為新冠肺炎住院後，決定直接將新冠肺炎排除在保單之外，這種晴天借傘，雨天收傘的現實作風，普遍存在各國壽險公司。台灣因為疫情控制良好，還沒有發生這種現象，但是各壽險公司的海外資產卻因為全球降息及金融商品虧損問題，資產減損達6000餘億元，嚴重衝擊壽險公司的財務。

今年金管會要求台灣壽險公司停賣儲蓄險保單，造成每年減少6000億保費收入，資金運用大受限制。保險業近年來已成為艱困行業，從2016年至今，壽險業現金增資及盈餘轉增資共計2662億元，另外又發行次順位債券，總增資額高達4707億元，但是金管會核准發放的股息只有500億元，投資報酬率5年只有10％左右，可見保險公司經營不易，利潤不高。

台灣壽險業創造兩項世界第一，其一是保險滲透度，其二是海外投資率。所謂「保險滲透度」是指壽險保費占一國GDP比率，台灣高居17.9%，世界第一。而壽險海外投資比重佔總資金57％，遠比美國保險業只有12％，日本只有21.6%高。問題是全球低利率甚至零利率時代來臨，台灣壽險公司投資海外金融商品，風險大增，虧損累累。

金管會主委黃天牧上任後鐵腕整頓保險業，從今年5月20日上任，迄9月11日止，共對保險業開出43張罰單，平均不到3天就開出一張。黃天牧的努力，當然值得肯定與支持，但是在嚴刑峻罰之外，如何改善保險業艱困的經營環境， 也同樣重要，只有導禁兼施，興利除弊並重，才能是讓保險業健全發展，期待黃天牧能為大家開創新商機，讓大家能夠好好的在這塊土地上活下去。