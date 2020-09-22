異位性皮膚炎反覆發作好煩　台灣食藥署：千萬別碰這些地雷！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）異位性皮膚炎是一種慢性且反覆發作的皮膚疾病，尤其近來天氣變化大，患者更容易有惡化情形，醫師提醒，有7成患者是先天遺傳因素，患者要特別當心飲食和日常生活上的禁忌，否則易造成症狀惡化。

臺北榮民總醫院兒童過敏感染科約聘主治醫師、親子診所院長陳俊仁指出，約有5-20%的兒童曾出現異位性皮膚炎，其中90%的兒童在5歲前發病，約有7成異位性皮膚炎的病童父母，也有異位性皮膚炎、過敏性鼻炎、氣喘等症狀，可能是患者基因突變，造成皮膚的結構缺損所致。

對於2歲以前的孩童，異位性皮膚炎好發於身體外側，除了穿尿布的區域以外，常見臉上及頭皮，出現泛紅、乾癢及脫屑等情況，嚴重者還會流出組織液。而2歲之後的孩童好發在關節內側，如：脖子、手肘的前側、手腕、膝蓋後側，皮膚會因為苔蘚化變得很粗糙，因而出現色素沉積。

另外，有許多家長常疑惑口水疹、熱疹和異位性皮膚炎到有什麼不同? 陳俊仁醫師指出，口水疹只會出現在口水沾到的位置，也就是口腔周圍的皮膚。而熱疹（Heat rash）一般與熱和潮濕有關，有時則是乳液造成汗腺阻塞，導致背部、皮膚的皺褶處出現隆起的疹子，又稱為「痱子」或是「汗疹」，如果合併出現發炎現象，就會變紅或是出現膿包，需及時對症用藥。

而在後天環境和食物誘發方面，異位性皮膚炎病患要避開會造成惡化的因素，如食物、吸入性的過敏原（塵蹣、黴菌、花粉、動物皮屑）、流汗、刺激物（含皂鹼的洗劑、香水、羽毛、羊毛、化粧品）。

食藥署提醒，在食物限制方面，要避開本身會過敏的食物（如：花生、堅果、巧克力、帶殼海鮮、魚、牛奶、蛋），其次是避開富含「組織胺」或誘發「組織胺」釋放的食物，如：肉類、香腸、火腿、魚類、乳製品（起司、優格）、醃漬或罐頭食物、酒精類食物、番茄醬或香料、茄子、南瓜、香蕉、鳳梨、柑橘類水果等食物，以免組織胺造成皮膚搔癢，若再繼續攝取會誘發過敏的食物，可能會讓症狀惡化。