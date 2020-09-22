「新北挺國片」瞿友寧、柳廣輝分享愛情史詩電影《刻在你心底的名字》

後疫情時代，新北市文化局規劃「 新北挺國片」系列活動，首波推出《刻在你心底的名字》 電影講座及特映會，邀請監製暨編劇瞿友寧、導演柳廣輝與談， 影片主角邵奕玫出席分享電影創作心路歷程， 文化局副局長于玟也到場與民眾一同觀影，以行動挺國片。

《刻在你心底的名字》獲得今年台北電影獎最佳新人、 最佳男配角入圍、大阪亞洲電影節競賽單元入圍及最佳男配角「 藥師珍珠獎」、金馬奇幻影展開幕片等肯定。 電影靈感源自導演柳廣輝的高中初戀，故事以1988年剛解嚴的臺 灣為背景，描述三位高中生的純真愛戀，及他們曖昧複雜的糾葛， 影片深入探討同志議題，在同志婚姻合法化的一週年上片， 顯得格外有時代意義。

文化局副局長于玟表示，新北市協拍中心成立9年，提供影視諮詢、 申借場景等協助，服務超過4,500件影視作品。 今年受新冠肺炎疫情影響，臺灣電影產業遭逢前所未有的困境， 協拍中心特別規劃「新北挺國片」系列活動， 以行動支持曾在新北取景的優質作品。本次首波邀請《 刻在你心底的名字》舉辦電影講座及特映會， 希望能帶給影視工作者啟發，並使觀眾對本片有更深層的認識。

新北市協拍中心表示，《刻在你心底的名字》 劇組為了還原三十年前臺灣校園禮堂的風貌，遍尋全臺灣許多場景， 最後選擇「板橋435藝文特區」 枋橋大劇院拍攝劇中軍歌比賽場面， 演員上場前都經過真正教官訓練如何唱軍歌、踢正步， 拍攝時彷彿穿越時光隧道，走進臺灣80年代。

而柳廣輝導演也特別挑選30年前的經典歌曲--歌手陳昇 「擁擠的樂園」與蔡藍欽「這個世界」穿插於影片中，並邀請知名音 樂製作人侯志堅量身打造本片電影配樂。導演柳廣輝說， 透過電影讓觀眾想起心中那個曾經讓你悸動的人， 帶著這份美好感動繼續勇敢愛。《刻在你心底的名字》口碑場將於9 月25日至9月27日 搶先上映，凡購買兩張口碑場票券，即贈送《演員交換日記冊》 乙本，數量有限，贈完為止，口碑場場次及活動詳情， 請洽全台上映戲院，9月30日全臺正式上映， 邀請所有喜愛電影的觀眾朋友進戲院一起挺國片。