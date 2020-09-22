新北市2020教育創新國際論壇 借鏡國際、台灣實踐 AI助攻啟動數位學習新契機

新北市政府教育局今（22） 日在新北市立圖書館總館舉辦「新北市2020教育創新國際論壇」 ，特別邀請來自美國第一所K12微軟旗艦學校— 倫頓基督教學校校長密雪兒・齊默曼（Michelle Zimmerman）分享美國學校數位學習的推動， 另外也邀請PaGamO /BoniO Inc.葉丙成執行長及新北市學校數位教育實務推動工作者， 分享國內如何運用AI實踐創新學習。

蜜雪兒從美國學校角度分享疫情時代，如何透過數位科技、 AI與教育結合，幫助老師及學生，運用科技發揮最大效益。 密雪兒認為AI不會取代人類，而是幫助人類透過科技，在「 以人為本」的基礎上進行更多鏈結。 而葉丙成執行長與新北市明志國中戴春成校長，以國內角度談如何運 用AI在教育上的創新思維，幫助孩子培養解決問題的能力。 戴校長帶領的明志國中為新北市科技領域輔導團召集學校， 致力推動新課綱課程，現場展現由教師團隊研發的「智慧奇機」， 如何透過AI以寓教於樂方式幫助學生自主學習。

新北市板橋高中李瑞婷老師及新泰國中劉繼文老師，則分別就「 學習設計更好的智慧家庭生活」和「差異化教學的課堂實踐」 二項主題，進行教師專業成長工作坊，李老師透過Sony MESH以設計思考的實作工作坊， 帶領現場教師體驗物聯網的結合，打造居家智慧生活。 劉老師分享他個人經驗如何透過學思達以及設計增強動機的教學法， 並在課堂中加入差異化元素，培養每個學生自主學習的能力。

教育局副局長歐人豪表示，新北市歷年辦理科技教育創新論壇， 透過國內外專家的分享，帶來科技新知及創新教學經驗， 有助提升教師教學效能。 教育局近幾年致力於推動AI教育不遺餘力， 108學年度共輔導78位校長及老師完成AI種子教師培訓， 並於109年在偏鄉學校辦理AI科普教育營隊， 幫助48位偏鄉學子學習新興科技，以縮短城鄉數位落差， 亦辦理AI鯨魚機器人教師培訓工作坊， 共有來自53校合計60位教師參訓。 未來將持續辦理教師培訓及營隊， 提升各學習領域教師AI知能與素養， 鼓勵新北市教師們共同推動AI並融入各學習領域教學， 讓新北學子在AI教育領先全國。

此外，教育局將於11月20日至21日，於新莊體育館舉辦「 109年度資訊科技教育成果展」， 由65所智慧領航學校展現年度資訊融入教學成果及新興科技應用情 形，新北市資訊科技教育豐碩成果免費體驗，歡迎民眾踴躍參加。