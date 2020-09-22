秋分進補 呷新興蔬菜最對味

今(22)日是24節氣中的秋分， 在秋分這天是日夜等長，之後白天逐漸變短，夜晚變長， 而天氣也隨之轉涼，許多人常選在這個時候開始進補，在進補之際， 搭配新興有機蔬菜，養生又健康!鄭鵬舉在淡水區經營頂田寮有機農 場，生產的蔬菜外觀鮮嫩，口感細嫩清脆，是秋季進補的搭配首選， 吃了讓人一次營養「補到位」。

64歲的鄭鵬舉是新北市供應營養午餐有機蔬菜的小農始祖， 在新北市政府推動有機農業時，透過農業局協助媒介學校通路， 成為第一批加入供應學校有機蔬菜的有機農友。對鄭鵬舉來說， 從事有機農業生產並不容易，雖是務農世家出身， 但在踏上有機農業這條路之前，從未獨自從事田間農活。一開始， 他就秉持著「吃健康」的精神， 以不施用農藥及化學肥料的方式耕作，然而作物生長狀況不佳， 又飽受病蟲害之苦，這讓他起了放棄的念頭。 但他後來想起自己當初選擇有機的初衷-「吃健康」， 他打起精神重新出發，除了向富有經驗的前輩請教之外， 也到社區大學上課，學習有機栽培專業知識， 逐漸掌握到種植有機蔬菜的「撇步」， 後來農場內蔬菜品質變得穩定，產量也隨之提升。

目前農場有機蔬菜除了供應國小營養午餐，在淡水區農會超市、 紅樹林輕軌站及淡水國民運動中心的小農鮮鋪都有上架販售， 另外也提供當令蔬菜給當地老人共餐使用。 現在農場的有機蔬菜生產情況已經穩定， 於是鄭鵬舉逐漸將重心轉移至種植高經濟價值的作物，像是木虌果， 同時也致力推動當地小農共同種植。木虌果是臺灣原住民傳統作物， 其茄紅素是番茄的70倍以上，還有豐富的類胡蘿蔔素、維生素E等 成分，營養價值受矚，是近年保健飲食新寵。鄭鵬舉表示， 木虌果具有高營養價值，如茄紅素、β-胡蘿蔔素及葉黃素等，有「 來自天堂的果實」的美稱。而目前正值農場的木虌果收成之際， 可用來燉排骨或熬雞湯，喝起來是甘甜爽口又養生!除此之外， 即將收成的有機紅莧菜及土肉桂也可以用來秋季進補，健康又好吃!

農業局表示，新北市政府持續推廣有機農業，除了協助媒合輔導驗證 ，並提供資材、生產設施等補助，希望減輕農友負擔並落實環境生態 永續發展，同時也鼓勵農場轉型從事高經濟價值農業活動， 提高農友收益。秋冬進補想選擇最健康的有機蔬菜，請洽鄭鵬舉(電 話：0935262782)或洽頂田寮有機農場臉書專頁(htt ps://reurl.cc/n07v5n)。