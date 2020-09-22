從冷藏車到冷凍車 新泰扶輪社捐贈第2輛惜食車 謝政達：新北惜食已超過540噸

「打開機會，讓愛進來！」 新泰扶輪社響應新北惜食分享網， 於22日再度捐贈新泰二號惜食分享車。社長胡金星表示， 扶輪社看到新北市推動惜食分享網的成果， 一年載運了140噸的惜食食材，考量載運到偏區要保持新鮮度， 因此第2部車從冷藏車升等為冷凍車。副市長謝政達代表受贈表示， 這部可說是惜食車2.0版，將發揮更大的運輸量能， 讓惜食肉品保持新鮮快速送到共餐點和兒少課後照顧據點。

新泰扶輪社長胡金星表示， 該社於105年12月在盧添富社長任內率先捐贈惜食分享網第一部 冷藏車時，他當時身為秘書，為觀察惜食車的運輸效能， 甚至跟著車輛到偏區，他發現為保持食材的新鮮度，駕駛加足馬力， 因此第2部車特別改造為冷凍車，感謝全體社友的大力支持。

陪同捐贈的扶輪社3490地區總監陳向緯表示， 扶輪社今年的精神口號是「打開機會」， 扶輪向以社會服務和公益為主，環保也是推動的主軸， 因此率先響應新北市的惜食政策，扶輪社也創立扶輪公益網， 並與新北市好日子愛心大平台結合， 近日並決定資助八里愛心教養院腦麻院生邱家穎考上體大早療研究所 14萬元，以幫助她實現夢想。

新北市副市長謝政達表示，他去年到澳洲城市分享2個主題， 一是節能減碳，另一便是惜食政策，這也是因應地球暖化、 糧食短缺等國際重要議題，在推動惜食的關鍵要有運轉機制， 非常感謝新泰扶輪社率先捐贈第一部，金山農會繼之第2部， 如今新泰再捐2.0版冷凍車。

謝政達說，新北惜食分享網感謝許多團體、商家及企業的響應支持， 除了三重、板橋果市，還有許多民營市場捐贈醜蔬果，新東陽、 大得利、華昇、華漢、鬍鬚張等捐贈肉類格外品， 甚至四季齋也捐贈素料，這些惜食食材透過惜食車運送， 分送到偏區老人共餐據點或課後照顧據點，迄今已超過540噸， 逾71萬人次受惠，也減少大量的廚餘和垃圾。