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武漢肺炎感染之謎 10歲以下兒童不易傳播病毒？

相關研究仍在進行中，然而不論幾歲都應勤洗手、戴口罩

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/22 16:55
開學後校園為配合防疫政策，實施量體溫、酒精手部消毒等防疫措施，多數學生也主動戴上口罩上學。（圖/中央社）

開學後校園為配合防疫政策，實施量體溫、酒精手部消毒等防疫措施，多數學生也主動戴上口罩上學。（圖/中央社） (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）開學後許多家長都非常擔心，小孩是否會因頻繁接觸同學而染上新冠病毒，尤其是年紀小的兒童，更容易因好奇而四處觸摸，也無法拿捏社交距離。然而一些國外案例顯示，10歲以下的小孩似乎不易傳播病菌，其他年齡層的未成年人則具有高傳染力，不過關於這個現象的相關研究仍正進行中。

根據美聯社的報導，目前有些證據指出，該年齡層孩童普遍不會像成人一樣出現嚴重的病癥，像是咳嗽或打噴嚏，這也是為何病毒不易在他們之中傳遞。不過，根據近期的研究報告，在猶他州兒童日托中心和營隊中感染武漢肺炎的兒童，即使自身完全無症狀或相當輕微，還是會將病毒傳染給家人，只是傳染率比較低。

也有許多案例顯示未成年人不僅容易感染，也易成為傳染媒介。在南韓的大型研究中，10歲及以上的孩童比起幼兒更容易傳播病毒，且其傳染率可能和大人差不多。另外，根據中央社，八月底美國喬治亞州數百名6至19歲的兒童，因參加夏令營時未戴口罩而集體感染了武漢肺炎。

因此，針對未成年者，武漢肺炎病毒的傳染力究竟會不會受到年齡影響，仍需要更多的研究與案例來佐證。不過，為了減少相互傳染的可能，不論我們是什麼年齡層，都應該勤洗手、戴口罩，以保護所有身邊的人。
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