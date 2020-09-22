中秋佳節台灣移民署邀新住民彩繪文旦 好吃「柚」好玩

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）月圓人團圓的中秋佳節即將到來，移民署高雄市第二服務站特別在「家庭教育暨法令宣導課程」中，邀請初入境新住民及其家屬，共同彩繪文旦柚，讓初來乍到的新住民體驗中秋傳統典故及節慶之寓意。

中秋佳節除了大家熟知的月餅外，文旦柚更是必備最佳的應景水果！而「柚」與「佑」諧音，古代人相信祈求月神保佑，可以使全家團圓吉祥，故吃文旦柚也含有吉祥之意，課程中邀請新住民夫妻在文旦柚上DIY彩繪專屬倆人的畫像，並將文旦柚作品贈送給上課的新住民，另外將文旦柚現場分享給大家享用，頓時柚香四溢，過程富饒趣味，好吃「柚」好玩！

來自越南的新住民阿河表示，越南也過中秋節的習俗，但與臺灣節慶大不相同，在越南中秋節是兒童的節日，習俗為兒童提燈籠遊街、放水燈、舞麒麟(或舞獅)、唱「鼓軍調」、吃月餅及賞月等。

而這是她首次在臺灣體驗過中秋節的氣氛，能體驗不同於越南的臺灣習俗感到相當特別，對於這次課程所彩繪文旦柚更感到相當有趣，彩繪過程中也可以拉近夫妻關係！

阿河更開心地表示，這是她初次品嚐文旦柚，香甜的口感、細膩的果肉，好吃得令人不禁一口接著一口！若有機會便想把臺灣的柚香傳給母國親友們知道。

高雄市第二服務站主任陳盈智表示，這次的課程能與新住民及其家屬共度臺灣傳統節慶「中秋節」，讓來自不同國家的新住民體驗多元的異國文化，感受臺灣的溫暖，共同建立美好友善的多元社會。另移民署也透過課程推廣「新住民免費上網與平板租借服務」，此服務完全免費，新住民只要到服務站或致電預約即可，非常便利！