台灣國際水週、循環經濟展24日登場 貿協採虛實整合力拼商機不中斷

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）外貿協會將9月24日在台北世貿一館舉辦2020年「台灣國際水週(TIWW)」暨「台灣國際循環經濟展(CE Taiwan)」，今(22)日舉辦展前記者會。受到疫情影響，外貿協會展覽處長施玉霞表示，今年展覽將聚焦企業社會責任及3R議題，採取O2O虛實整合方式、辦理線上線下展示及整合行銷活動，持續為國內參展商開發國際市場商機。

外貿協會展覽處長施玉霞接著說，國際不能來，國內仍希望衝國內的B2B(企業對企業)或B2C(企業對消費者)的參觀人數，預計會有2,500人前來參觀。在國際間，目前已有逾260位國際買主作預約登記，貿協將按照他們的旨趣，安排他們和國內參展商做媒合對接。

施玉霞還說，今(2020)年「台灣國際水週(TIWW)」暨「台灣國際循環經濟展(CE Taiwan)」除了線上展覽館、視訊一對一採購洽談會、全球政府採購商機採購洽談會、W Stage熱門產品發表會，9月25日在台灣國際專業展數位台(TTS D'Channel)將首度推出「TIWW X CE Taiwan ON AIR」展場直擊，線上線下同樣精彩可期。

面對極端氣候與缺水危機，經濟部水利署將於9月23至25日在台北國際會議中心(TICC)舉辦「新時代水文化價值」國際論壇，水利署副總工程司張廣智表示，這個國際論壇主要探討如何透過文化、環境、城市及產業等四個面向，與各界交流在氣候變遷下如何提升水資源的永續利用。

最後在循環經濟展的部分，經濟部工業局表示，今年率領14家業者以「根生台灣‧深耕循環」為主題打造「工業局循環經濟主題館」，要從生活各層面展示循環經濟的運用，並於9月25日在大會舞台簽訂「循環鞋履產業合作協議」，循環經濟為政府「5+2」產業創新重要政策，企業永續發展將會是未來持續推動的共識與目標。

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