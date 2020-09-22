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華航「小小空服員」類包機10/9南台灣起飛　即日起開賣

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/22 15:03
「小小空服員 高雄起飛」為小朋友打造航空體驗課程，近距離了解空服員與地勤的工作內容，體驗航空從業人員的日常工作。  （中華航空提...

「小小空服員 高雄起飛」為小朋友打造航空體驗課程，近距離了解空服員與地勤的工作內容，體驗航空從業人員的日常工作。  （中華航空提...

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）中華航空8月推出桃園國際機場起降的「小小空服員夢想起飛」類包機獲得好評。華航今（22）日宣布加碼，10月9日再推出「小小空服員 高雄起飛」體驗行程。

中華航空表示，「小小空服員 高雄起飛」活動為小朋友打造航空體驗課程，將有現職空服員親授美姿美儀課程及機上服務，讓小朋友們近距離了解空服員與地勤的工作內容，同時也安排高雄小港機場航站巡禮，體驗航空從業人員的日常工作。

華航高雄首發類包機CI-2060機上限定版餐點以精品級空中饗宴概念出發，以高規格食材設計海陸雙拼餐點，商務艙旅客於飯後並能享用GODIVA冰淇淋。(僅為示意圖／中華航空提供)

隨後親子們將一起搭上CI-2060 愛你·戀你航班，由737-800客機執飛，預計10月9日16:00自高雄小港機場起飛，規劃往日本石垣島方向飛行後，沿台灣東海岸返程，於18:15降落高雄小港機場，航程時間約2小時15分鐘。飛航途中能品嘗機上限定版餐點，盡情選購免稅品，並獲得華航精心準備驚喜大禮包，下機後於入境大廳還有貼心紀念禮。

中華航空說，「小小空服員 高雄起飛」歡迎6至10歲的小朋友參加，每位小朋友最多可由兩位家長陪同，即日起可向雄獅、東南、五福及易遊網等四家旅行社洽詢。
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