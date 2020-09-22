中國解放軍被逼上中印前線哭到冒鼻涕泡、網友：「韭菜」只能當炮灰

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中印因邊境問題，關係降至冰點，更數度傳出爆發武裝衝突。一則網路流傳的影片中，解放軍邊唱歌邊放聲大哭，淚流滿面的模樣，分享影片的網友表示，他們是因為「要被派到中印邊界，難過到痛苦流涕」。

《新頭殼》報導，中印兩國邊境關係極度緊張，在數起武裝衝突後，印度軍隊直接推進控制線4公里，讓中國軍隊顏面無光。

網路上近日瘋傳一部影片，疑似新入伍的中國解放軍人坐在車裡，要被送到喜馬拉雅山的中印邊界，解放軍一邊高唱解放軍軍歌《軍中綠花》，一邊情緒激動的放聲大哭。

有網友表示，「被派到中印邊境的解放軍，在車上唱歌時，忍不住哭鼻子了。想想也是，花了銀子入伍，本身計劃是來鍍個金，轉業當大王，沒想到現在要去當炮灰。」

該影片原本是由與中國交好的巴基斯坦的網友「Zaid Hamid」在臉書分享的。還附上貼文說「巴基斯坦支持中國，請這些解放軍們勇敢一點!」，被留言虧爆。

許多看熱鬧的網友則表示，「只發冷兵器，死了都不算個數，能不哭嗎?」「祝你們好運，黨不會記得你們的」「上了高原要記得常深呼吸啊」「利益是黨的，光榮是炮灰的」

武裝衝突後，中印兩國邊打邊談，然而凜冬將至，印度與中國軍方高層昨（21）日再度舉行第六次雙邊會談，印軍要求解放軍從對峙地點撤軍，中國方面則尚未放出任何消息。