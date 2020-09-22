台灣阿里山林鐵祝山車站將改建 觀日列車10/14改停對高岳車站

對高岳車站。(照片由林鐵及文資處提供) 對高岳車站。(照片由林鐵及文資處提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）阿里山林業鐵路祝山車站將改建，自10月14日起，祝山線觀日列車將改停靠對高岳車站，遊客可於對高岳觀景台，或步行至祝山及小笠原山觀景台觀賞日出，單程票價將由150元優惠調降為120元。林鐵及文資處提醒旅客，多加留意祝山線及票價調整之變更。

林鐵及文資處長黃妙修表示，為提升祝山車站服務品質，將進行改建工程，工期預計17個月，施工期間祝山觀日列車改停靠對高岳車站，車站旁邊的對高岳觀日坪視野遼闊，是欣賞日出的好景點。

黃妙修說，遊客亦可從對高岳車站步行至祝山觀日平台，距離約1公里，20分鐘的路程，再從祝山觀日平台步行約10分鐘可抵達小笠原山觀景平台，四面環山景致，更是絕佳賞日出景點。

另外，祝山線單程票價由150元優惠調降為120元；每日發車時間於前一日下午約4時30分公告在林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站、阿里山車站、阿里山國家森林遊樂區大門口及旅客中心。

自10月14日起阿里山林鐵本線列車（嘉義-十字路）起碼里程由5公里調整為6公里，阿里山號列車基本票價由42元調整為50元，中興號列車基本票價由38元調整為45元，僅有6公里以下之短程區間受影響，包括嘉義-北門、樟腦寮-獨立山、奮起湖-多林等路段，其餘長程區間票價維持不變。

林鐵及文資處提醒，9月30日起開放旅客訂購10月14日以後之車票，祝山線及票價調整之變更，請旅客多加留意。