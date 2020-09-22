歐洲期刊：體內重金屬超標恐不孕和流產　空汙、菸害、餐具塗料、動物內臟都是危險因子

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）前陣子鉛中毒議題備受社會關注，其實，除了不合格的藥材有重金屬超標的問題，日趨嚴重的環境汙染都會讓我們無形中呼吸到、吃到重金屬汙染物。婦產科醫師提醒，血液中砷、鉛、汞、鎘等重金屬含量過高，不僅影響生育力外，也會提高孕婦面臨子癇前症與流產等風險。

現今有太多環境、飲食受重金屬汙染，使育齡族群更早面臨不孕；血液中的重金屬濃度可能提高試管療程困難度，TFC臺北婦產科診所生殖中心何彦秉副院長提醒，血液中砷、鉛、汞、鎘等重金屬含量過高，從生殖醫學到母胎醫學皆有風險，患者恐面臨卵巢早衰、精蟲品質不佳、胚胎受精及發育困難，導致懷孕成功率下降，而血鉛濃度高的孕婦更可能面臨子癇前症(妊娠毒血症)與流產等。

何彦秉表示，準備懷孕的族群常聽說補充「鐵」、「鋅」有助於提升精、卵品質，但過量的鉛、鎘、砷、汞等重金屬在體內，會影響體內酵素發揮作用；甚至直接影響腦下垂體的分泌，內分泌系統包括腎上腺、甲狀腺、生殖腺等等皆受其擾，造成卵巢、睪丸等生殖系統的異常。

儘管透過試管嬰兒治療求孕，但精卵的品質差、數量少，療程本身困難度就會增加，更不能忽視血鉛濃度對成功率的影響。

何彦秉進一步補充，近10年間，國外不少研究報告顯示，試管嬰兒成功率受血液中重金屬濃度顯著的影響，女性血液中重金屬含量即使在美國疾病管制局所訂定的最低容許標準之下，高血鉛濃度族群接受療程後的成功率仍有明顯幅度的下降。

根據2016年<歐洲婦產科暨生殖期刊>刊登的文獻，試管療程失敗族群之血液含鉛量，與成功懷孕族群的數值有明顯差異。血鉛濃度較高的話，不僅成熟卵數減少，著床率、懷孕率、活產率都明顯下降。

此外，2018年 刊登的歐洲研究還提到，抽菸也是造成血鉛濃度偏高的原因(抽菸者的砷、汞含量也偏高…)。因此，除了空氣中的汙染源，菸害問題也是育齡族群得注意的問題。

TFC營養師鍾佩瑾補充，重金屬多半為脂溶性，特別容易累積在內臟（如：肝臟）、內臟周邊脂肪、甚至身體脂肪累積多的部位而難以代謝，且微量的重金屬在體內就能導致代謝異常、發炎反應，比起其他環境荷爾蒙（像是塑化劑）更快危害健康與孕氣。

要避免重金屬從口入，餐具建議選用304不銹鋼、陶瓷或玻璃，以白色、無色彩塗料為佳，像筷子上的彩漆就含有鉛及有機溶劑苯等物質，陶瓷餐具內壁的釉彩也含有鉛、汞、鎘等重金屬。

重金屬易累積在肝臟、腎臟等解毒、排毒器官，因此，想懷孕的族群，飲食應『避免過量攝取』動物內臟、食物鏈頂端的深海魚類、潮間帶的貝殼類(如牡蠣)。若選擇魚類，建議育齡族群可以選背鰭是藍色、約手掌大小的中型魚類，含有較多Omega-3必須脂肪酸。

要排毒則可多攝取當季蔬菜，例如葉菜類、菇類、木耳等，其中水溶性與非水溶性的膳食纖維，能阻擋腸道吸收有害物質；辛香料如蔥、薑、蒜、九層塔、茴香、胡椒、香菜等等，其特殊香氣成分，可與重金屬螯合也有利於排毒；而顏色豐富的蔬果含較多植化素，能增加身體抗氧化的能力，減少重金屬對於身體的傷害的同時，也有助孕效果！

何彦秉醫師呼籲，計畫懷孕的族群，從年輕就要多方面注意健康，至於血鉛造成卵巢早衰、精蟲品質不佳，透過AMH卵巢庫存量檢測、精液檢查即可確認並及早冷凍。