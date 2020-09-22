台灣水果創意手搖飲料比賽總獎金90萬元 即日起開放報名

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會農糧署辦理2020年「台灣水果創意手搖飲料比賽」今(22)日在台北舉辦賽前說明活動，以「果然給力colorful life」為主題，鼓勵國內業者以國產水果作為原料開發創新飲品，比賽總獎金計90萬元，自即日起至9月30日前開放報名，入選者有機會到知名電視節目宣傳。

農糧署表示，為鼓勵飲料業者將台灣新鮮、在地、天然的水果納入手搖飲使用原料，創造多元化水果產品，導入商業運作模式，手搖飲競賽已連續辦理兩年，每年均有知名業者共襄盛舉，創造良好佳績。今年選定時令果品火龍果、番石榴、柑橘、檸檬、香蕉、木瓜及文旦等，讓業者發揮創意。

農糧署說，這次比賽分為以果肉比例高，健康導向的「果粒嗨翻組」、結合咖啡或茶葉，活力導向的「動感有力組」及以創意導向的「果然狠美組」，比賽分兩階段進行，第一階段邀集食品、餐飲等產業的專家及學者進行書審，三組各選出10組產品入圍。第二階段為街頭盲選及專家、KOL評選，各組取三名，提供獎金各10萬元，計90萬元，並有機會至知名電視節目入棚拍攝推廣，報名日期自即日起至9月30日止。

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活動詳情請洽官方line：@2020colorful

照片由農糧署提供