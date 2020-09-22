失聯移工裝台灣新住民還背出身份證字號、移民署專勤隊員一秒識破逮人

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署臺南市專勤隊於日前接獲線報，1名越南籍男子四處招攬同鄉失聯移工，自己承攬工地工程，同時擔任司機，每日將移工載往各處工地工作，經臺南市專勤隊派員跟監多日，掌握行蹤路線，一舉緝獲7名失聯移工。

臺南市專勤隊隊員利用移工清晨出門上工之際，進行攔截圍捕，杜姓司機遭專勤隊員盤查時，矢口堅稱自己是結婚來臺，具有合法身分的外籍配偶，並已取得身分證，是道地的臺灣人，只是身上未攜帶證件。

專勤隊員見他神色自若且異常鎮定，半信半疑，故請杜男背誦身分證字號，未料杜男一臉正經說D22…，立刻遭專勤隊員識破，因為我國身分證字號2開頭代表女性，根本不可能是杜男的證號。經使用生物特徵辨識系統比對指紋後，杜男總算坦承自己是失聯7年的移工，女友為已取得身分證越南裔國人，雙方生有1子。

杜男表示，自己在失聯期間到處打工，發現臺灣營造業缺工，具有生意頭腦的他，竟然動起歪腦筋，於今年3月以女友名義成立工程行，招募同為失聯移工身分的越南同鄉，承攬零星工程，並兼當司機。

經詢問後，7名失聯移工依違反入出國及移民法移送收容所收容，等待後續遣送出國。

臺南市專勤隊隊長李建雄呼籲，民眾千萬不要圖一時方便而聘僱失聯移工或未經工作許可之外籍人士從事工作，一經查獲，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責。