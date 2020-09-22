維護台灣良質米口碑 農委會提供農友雜草型紅米防範撇步

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農委會今（22）日表示，近年來，因跨縣市的秧苗調度，紅米發生有日趨嚴重的情形，讓混雜紅米的水稻田因而降低稻穀產量與品質，該會呼籲農友在水稻栽培管理時，需注意防範紅米的入侵，以維護台灣良質米的口碑。

至於如何在水稻田中辨別紅米呢？農委會說，紅米外觀呈現紅色，植株較高，早熟，易落粒，稻穀休眠性高，已成為水田中重要雜草，故又稱為雜草型紅米。

帶有紅米的白米及糙米(箭頭指示處)。混雜紅米的米飯吃起來口感較乾硬，混雜越多， 適口性越差。(圖片來源：農委會提供)

田間栽培時，若秧苗或田間混雜比例高，會使當期作產量及品質下降，且掉落田裡的紅米休眠期可達1-2年，使未來幾期作稻米混雜風險相對提高。為有效減少田間紅米的發生，提升稻米品質，使消費者能獲得優質產品，農委會提供農友幾個防範撇步：

1. 取得優良種苗：建議農友應該向合格秧苗業者購買高純度的秧苗，以三級繁殖制度下設置採種田的業者，或向各改良場所技術移轉，取得原種的業者尤佳。

2. 田間管理：若田間已有紅米混雜情形，因紅米具有休眠性，掉落於田間生長後，易造成下一期作稻米混雜，建議農友可採取下列措施：

(1) 增加灌水、整地作業：如田區有紅米發生，收穫後建議田區淹水，促使紅米發芽後再耕犁，並以7至14天間隔，重複2-3次，除了可以耕除前作落粒稻種，也兼具雜草防除功效。

(2) 田間去偽去雜：如前期作有紅米混雜情形，在本期作水稻分蘗、抽穗至收穫期間，建議農友進行2-3次田間去偽去雜工作。在插秧後進行補秧期間，如發現非插秧行株距位置上長出的秧苗，可直接踏埋至田裡，避免混雜。在曬田至水稻孕穗時，建議巡查田間是否有提早抽穗、葉片暗紅或植株特別高大的稻株，如有需整叢割除。水稻勾頭後，建議巡查田間稻株穀粒是否有顏色暗紅、帶有雜斑或高度不同之異型稻株，若有也需整叢割除。

水稻田混有紅米的稻株(箭頭指示處)。(照片來源：農委會)