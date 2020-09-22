【共軍入侵台灣ADIZ】中國稱「海峽中線」不存在　蘇貞昌嗆: 不負責任　吳釗燮重申: 等同摧毀台海現狀

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中共軍機近日不斷擾台，行政院長蘇貞昌今天(22日) 受訪表示，中國不斷以軍機、軍艦繞台，破壞區域和平穩定，這不是一個負責任國家應有的作為，也被世界各國關注譴責。

空軍司令部昨(21日)表示，共軍兩架次的運8反潛機21日侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍除了派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控等作為；這次也是9月17日以來共軍第4度擾台。

立法院22日邀請蘇貞昌率同各部會首長列席，進行施政報告，並於會前接受媒體聯訪。

對於中共軍機不斷挑釁，還嗆聲說沒有海峽中線；蘇貞昌說，台灣是主權獨立的國家，台灣為維護區域和平盡心盡力，另一方面，中國卻不斷以軍機、軍艦繞台，破壞區域和平穩定，這不是一個負責任國家應有的作為，也被世界各國關注譴責。蘇貞昌希望中國作為一個大國要負起責任，台灣也會為了維護國家主權、國民安全盡心盡力。

此外，對前總統馬英九稱美國來的層級越高，兩岸就會越危險，蘇貞昌笑了一下說「我不想批評」。

外交部長吳釗燮22日也重申，中國外交部否認海峽中線的存在，等同摧毀台海現狀，就像北京在香港強加港區國安法，摧毀香港的一國兩制。

香港媒體報導，中國外交部發言人汪文斌(如下圖) 昨(21日) 主持例行記者會聲稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線」。

中國外交部發言人汪文斌 (中國網路資料照)

台灣中央社引述吳釗燮上午出席歐盟投資論壇，會前接受媒體聯訪時，嚴正重申外交部昨天(21日) 晚間發布的聲明，指出中華民國（台灣）是一個主權獨立國家，政府在領土範圍內行使排他性的管轄權，這是一個事實，也是台海兩岸的現狀。

吳釗燮指出，台灣與中國以海峽相隔，過去多年來，台海中線是避免兩岸軍事衝突、維持台海和平與穩定的一個象徵；中國外交部的說法就像在香港強加港區國安法，摧毀了香港的一國兩制，而關於台海中線的說法則等同摧毀台海現狀。

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吳釗燮說，外交部除了代表政府對中國外交部的說法予以強烈譴責、要求中國政府回歸到文明的國際標準，也呼籲國際社會正視中共軍機不斷跨越台海中線、破壞台海兩岸穩定和平及威脅台灣民眾的事實，並予以強力譴責、要求中國政府停止相關說法與作為。

國防部21日晚間10時在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態相關資訊。根據國防部公布的動態路線，共軍兩架次的運8反潛機侵犯台灣西南ADIZ；同時這也是17日以來第4度侵犯台灣ADIZ。

共軍19日共2架轟6機、12架殲16機、2架殲11機，2架殲10機，及1架運8反潛機，進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。

18日上午則共2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機，以及4架殲10機共18架軍機侵擾台灣，其中12架逾越海峽中線；17日共2架次運8反潛機，並侵入台灣西南ADIZ。

針對中國外交部指台灣海峽中線不存在，前總統馬英九22日說，「當然不認同」；也許雙方都不想真正進入戰爭狀態，一旦擦槍走火，恐怕就難以收拾。

馬英九、前台北市長郝龍斌上午出席台北市議員羅智強「伊羅寓言」新書發表會。

馬英九會前受訪時表示，「當然不認同」，現在所謂的中線，在1979年以前中共的飛機都不會超過離岸15海里，到兩國論出來之後就把這個取消了，飛到15海里以外，但大致上還尊重海峽中線。

馬英九說，現在的情況可能跟最近一連串美國跟台灣的關係發展有關，當然不希望這樣，「但這也不能由我們來決定」，是他非常憂心的；也許雙方都不想真正進入戰爭狀態，一旦擦槍走火，恐怕就難以收拾。

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