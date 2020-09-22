欺負領導電影看得少？ 中國解放軍模擬轟炸美軍「關島基地」大內宣影片、遭抓包偷好萊塢電影片段

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美中對峙情勢緊張，解放軍9月19日貼出一段影片，內容模擬中國空軍「轟-6k」轟炸美軍關島基地的情況，秀出軍事肌肉，被認為挑釁美軍嫌疑。卻被許多眼尖中國網友抓包，影片中多則轟炸基地的片段，是直接從數部好萊塢大片中剪輯而來，包括「變形金剛2-復仇之戰」、「危機倒數」以及「絕地任務」等，網友大酸「這是欺負領導看好萊塢爆米花電影少啊！」

中國解放軍空軍9月19日在官方微博上以「戰神轟-6k，出擊！」為題，貼出影片，內容寫著「看大國佩劍，千里點穴」。影片中清晰看見，「轟六」從中國沙漠基地起飛，接著按下按鈕攻擊一處島嶼的海上基地，飛彈炸毀基地冒出的巨大煙霧中，「轟六」飛行員們傲然返國。

這部由「中國解放軍空軍政治工作部宣傳文化中心」製作的影片，將近500萬次點閱。

影片下方一群被「大內宣」洗腦的「韭菜」紛紛留言，「劍指台灣」「堅決支持祖國」、「大紅旗師拍片就是唯美」「難得一見有戰鬥力的宣傳片，長本事了」「這就對了，目標就是明確強敵-關島！寇敢持兵仗凌我者,必戮！」

但有心智正常且眼尖中國網友發現，這段長2分15秒的視頻，顯示可攜帶核彈頭的H-6轟炸機在模擬攻擊時，某空軍基地進行轟炸。路透社21日報導指出，衛星圖像顯示，這個跑道和關島美軍安德森空軍基地的跑道極為相似。

網友並接連點出該影片在1:06時的畫面是好萊塢電影「變形金剛2-復仇之戰」中畫面，1:09-1:12則是來自電影「危機倒數」、1:14-1:16則是電影「絕地任務」，笑稱「爆炸效果自己拍不出來嗎？」「搞個宣傳片還盜用別人的鏡頭，世風日下」。

有中國毒舌網友更表示「原來《變形金剛》+《拆彈專家》+《石破天驚》的素材能拼湊出宇宙無敵的片段，老美的B1-B、B2、B52等都是紙老虎，此等震撼的畫面一定能震懾任何長期而來都亡我之心不死的勢力的。」

「欺負我們沒看過美國大片嗎？國家的事能偷嗎？」「這是欺負領導看好萊塢爆米花電影少啊！」「還好中國沒有版權這種東西」「下次偷剪「ID4星際終結者」炸白宮比較震撼」

有睜眼說實話的網友則表示，「弱弱的問一句，發這種影片是為了安撫國內情緒還是要徹底解決台獨？拖下去，美國對台獨支持的力度會越來越大還是越小？ ？美國支持台獨力度變大，我們解決台灣的成本會不會相應變高？」

《新唐人》報導，美國總統川普對此「胡編亂湊」的中國空軍影片則回應，「如果繼續玩的話，他們會遇到一些大問題。」