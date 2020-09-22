〈財經主筆室〉美四大航空虧損均天文數字 裁員潮短期恐湧向亞洲

美國航空業已等不及美國政府二次紓困，三大航空公司最近都宣布從10月1日起啟動大規模裁員，未料，世界衛生組織(WHO)上周四(17日)再次提出警告，歐洲地區正面臨第二波疫情，冠狀病毒傳播率驚人，勸戒各國不應縮短隔離期間，疫情的嚴峻讓全球航空業陷入漫漫寒冬，而美國這波大規模裁員潮，短期內就可能延燒至亞太地區。

據統計，歐洲地區上周新增冠狀肺炎確診病例多達30萬人，確診人數已超過歐洲3月爆發疫情後的高峰數字，歐洲正面臨第二波疫情。世衛歐洲區主管就指出，雖然這些數字反映出更廣泛的檢測，但也說明這地區傳播率驚人，這個數字應被視為警訊。最新數字，全球確診人數累計已突破3,000萬人，死亡人數逼近百萬人。

面對航空業復甦遙遙無期，美國航空業者要求政府再提供250億美元，用於支付明年3月前的員工薪資。美國兩大黨雖同意再提撥250億美元工作保護補助，但包括這項計畫的整體新冠病毒紓困計畫目前正陷入協商僵局。

由於遲遲等不到美國政府紓困，達美航空率先宣布10月將讓1,941名機師放無薪假；緊接著聯合航空也宣布若政府不延長援助計劃，公司被迫將在10月1日至11月30日進行裁員，對象為2,850名的機師，佔現役機師總數的21%；而美國航空集團最後宣布，將於10月1日裁員1.9萬人，包括讓1.75萬名飛行員、空服人員、機械師和其他人員無薪休假，以及裁撤1,500名管理和行政人員。

如今美國政府紓困金到期，新的紓困案還沒有下落，各家航空短期營運恢復無望，公司養不起閒置員工，自然紛紛採取減薪、放無薪假或裁員方式來應對。有分析師曾估算，自秋季開始，美國3大航空公司恐裁員共10萬5千人，業界早就傳出航空業真正裁員、倒閉潮，10月起才真正開始。

疫情重創全球經濟，全球航空公司上半年營運成績也是相當難看，虧損金額都是天文數字，美國4大航空公司上半年合計虧損148億美元(4,343億台幣)，其中達美航空賠62.5億美元居冠、美國航空賠43.08億美元、聯合航空賠33億美元。

中國的航空公司也很慘，今年6月份雖完成旅客運輸量3,073萬人次，國內、國際航線分別恢復至2019年同期的64.7％、2.3％，但今年第2季虧損仍逾人民幣342億元，累計上半年中國國航虧損100.48億元人民幣，東方航空虧85.42億元人民幣，南方航空虧82.77億元人民幣，海航集團虧122億元人民幣。

國際航空運輸協會(IATA)8月份就指出，今年全球航空業客運量將比去年減少55%，減幅比4月時預測的46%還大，預估運輸量得等到2024年才會重返新冠肺疫情爆發前的水準，較先前預估的時間點晚了一年。IATA表示，預估航空業今年虧損843億美元，營業額將減50%或相當於4,190億美元，前7月取消的航班數達750萬個班次。IATA代表全球約290家航空公司，占全球航空運輸的82%。

華航靠貨運賺錢上半年小虧13.14億元，長榮航空虧損18.34億元，台灣航空公司與全球航空公司相比，算是虧的較少的航空業者，但IATA預估還要4年，全球運輸量才會恢復疫情爆發前水準，也就是還得再撐4年才能恢復榮景，美國航空業啟動大規模裁員，預料航空業裁員潮會延燒至亞太地區、甚至全球航空業，台灣航空業能夠避得掉這波裁員潮嗎？如何從逆境中求生存呢？大家都在等著看！