【武漢肺炎】中國上海返回台灣女性•居家檢疫期身亡　高雄市府介入處置

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）一名居住林園區的女性，16日自中國上海返回高雄，依規定居家檢疫，21日下午被發現在自家檢疫期間身亡，市府衛生局長黃志中今天表示，現場初步評估無他殺嫌疑。

這是9月份高雄第2起居家檢疫死亡個案。一名8月30日自中國返台的宋姓婦女，依規定要居家檢疫到13日解除；但9月12日被家人發現在美濃住所身亡，一度被懷疑是感染武漢肺炎，但員警轉述，衛生所人員初判是血糖控制問題。

衛生局今天(22日) 指出，林園區這名40多歲的女性16日自上海搭機，由高雄入境返回林園區自宅，依規定要進行14天居家檢疫。

衛生局說，期間里幹事依規定執行例行性訪查，個案並未向里幹事敘述身心病痛或困擾等；不過昨(21日) 下午收集垃圾的專人於前往服務時發現她未應門，多次聯繫不上於是通報，於下午3時許破門進入，發現女子已經明顯身亡。

黃志中上午指出，現場初步評估無他殺嫌疑，此案報高雄地檢署，後續進入司法相驗流程，將等檢察官相驗及採檢送驗結果，進行遺體處置。

經衛生局初步評估，個案居家檢疫期間獨居於老家自宅，其居住場所符合一人一室一衛浴，檢疫期間也常與居住於外縣市的案姊電話聯繫，21日晚間已由轄區衛生所協助並指導家屬進行居家環境清消工作。

衛生局提醒，民眾因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）居家檢疫者務必落實14天檢疫，嚴禁外出，檢疫期間如出現疑似症狀或有醫療需求，都可透過里幹事或撥打723-0250防疫專線，由衛生局安排後送就醫及採檢。