（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫苗還在難產，歐洲卻已迎來第二波疫情，近來多國確診數字激增，但經濟受創嚴重，各政府已不願再祭出大規模禁令，如何遏止病毒蔓延，一個個焦頭爛額。

美聯社報導，從疫情發生率來看，歐洲有五國在過去14天來，每10萬人就有120名確診病例。西班牙、法國南部、捷克、克羅埃西亞、羅馬尼亞，都是疫情復燃重災區。

在第一波疫情中傷亡慘烈的西班牙，迄今已有逾3萬人因武漢肺炎喪命。隨著疫情再次加劇，首都馬德里開始限制部分地區人員移動，公園關閉，餐廳、店家服務被迫縮減五成。

首戰告捷的捷克，如今也難敵兇猛攻勢，光是17日單日就通報逾3千例，幾乎是整個3月的數字。鄰國波蘭也見暴增案例，專家認為與學校復學、公司行號復工有關，19日通報1,002例，創單日最高紀錄。

春季抗疫飽受批評的英國，這回形勢更加嚴峻，官員警告，英國疫情蔓延之快，意味凜冬將至。根據官方預估，以21日單日4,300例來看，10月很可能暴增為單日5萬例！尤其令人憂心的是，英國原本染疫族群集中在勞工階層，接下來很可能蔓延至高齡人士，促升死亡率。所有酒吧餐飲業被迫縮減營業服務與時間，晚間10點必須拉下鐵門。

法國情況也不太妙，過去這周末確診數破紀錄，24小時激增13,000例，死亡率也是歐洲最高之一。隨著確診數逐步上升，法國衛生單位開始在巴黎大設篩檢站，本周至少會設立20個點，加大檢驗量能。無論有無症狀，法國人民都可免費受檢。

德國首都慕尼黑24日則開始加強限聚令，公共集會人數不得超過5人或兩家成員。生日派對、婚喪喜慶等場合，人數不得多於25人。德國官員認為，雖然該國疫情控制得不錯，但鄰國暴增意味德國恐怕也會遭殃。除了推出快篩，也將設置發燒特殊門診，確實實施COVID-19疑似患者與其他患者的分流制度。

與台灣平行時空？ 歐洲新冠肺炎再進擊 官員：凜冬將至