台灣九二一大地震21周年 宗教團體追思罹難同胞、祈安新冠病毒化無

（台灣英文新聞）1999年9月21日，凌晨1時47分15. 9秒，震央在南投集集的芮氏規模7.3百年強震奪走全台2千餘條生命。近日國內知名宗教團體舉辦追思九二一等罹難同胞的追思暨祈安新冠病毒 化小化無息災活動，聚集眾力為國家祈福。

由內政部、臺北市政府指導，地藏悲願基金會、 花蓮太魯閣祥德寺主辦，台北地藏禪寺承辦，花蓮縣佛教會協辦之「 護國息災．慈心關懷超度921二十一週年、華航空難、 阿里山小火車、SARS、桃芝、納莉颱風、八八水災、 臺南花蓮強震、 普悠瑪翻車等罹難同胞得生善處暨新冠病毒疫情化小化無祈安大會」 ，在九二一前夕、9月19日於台北地藏禪寺舉行。 指導單位各級長官及各國駐華大使、九二一家屬、高雄氣爆、 花蓮強震住戶、普悠瑪事故家屬代表、各縣市議員、區里長、工會、 社團理事長、工商學界及海內外多地等代表均踴躍出席， 場面隆重莊嚴。



（圖片提供：地藏悲願基金會）

地藏悲願基金會創辦人暨台北地藏禪寺住持地皎導師恩師上人， 歷年來舉辦921追思祈安大會，每年的這一天， 海聚來自世界各地不分種族、膚色與信仰的民眾，一起為逝者追思， 為倖存者祝禱，為世人祈福，為社會灌注居安思危的意識， 向世間傳遞更多正能量。

九二一是臺灣百年來首次大地震，也是國人遭逢之一大劫難， 短短102秒帶走了二千四百多位同胞的生命， 也震碎了許多幸福的家庭。災難後復原與重建， 帶來許多深刻的省思。面對全球新冠病毒疫情蔓延的當下， 在二十一週年清淨莊嚴的追思法會儀典中， 地皎導師帶領僧俗二眾祈願罹難者能早日得生善處，祝禱人民業障減輕、 共業減輕、減低疫劫災難、平安喜樂。

地藏悲願基金會表示， 地皎導師呼籲大眾除了要有防災觀念與準備， 更要明白佛法的真理，所謂人生無常，國土危脆， 這是釋迦牟尼佛在二千五百多年前給世人的提示。另外， 民眾要有居安思危的意識，懂得因緣果報，止惡向善，收攝心念， 節制慾望，精進用功，祈求業障減輕、怨業減輕、共業減輕、 解怨釋結，善用有限的生命，活出生命的光彩與價值，不留遺憾。