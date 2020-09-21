北台灣唯一認證、礁溪最純「萬年源頭湯」 就在兆品礁溪

秋季有感降溫，微涼氣溫正式宣告泡湯季來臨，禁出國令持續至年底，民眾出國計畫持續泡湯，可樂觀預期今年秋冬泡湯市場將更旺！位處溫泉源頭區的「兆品酒店礁溪」，將所在地取得之溫泉送往「美國貝塔實驗室」(BETA Analytic)檢驗，認證為兩萬年前溫泉！不僅為雲朗觀光集團旗下唯一，亦是礁溪唯一獲得此檢驗認證之溫泉飯店！

台灣溫泉歲數檢驗基礎為約五千年起跳，多為伴隨地殼運動時生成，於變質岩區(關子嶺/四重溪)、火成岩區(大屯火山群/綠島)之溫泉最多，礁溪為最少見的沉積岩區溫泉，泉水經礫石過濾，特別純淨，而礁溪溫泉於平原區湧出，形成難得的平地溫泉。兆品礁溪位在地勢較高之處，飯店前後皆有在地人私房泡湯浴場，像是飯店前的公共澡堂，溫泉於此處自然湧出，成為礁溪泡湯文化發源地，澡堂設置至今已有40年歷史。為進一步突顯飯店所在地取得之源頭溫泉獨特性，兆品礁溪特別將泉水送往美國貝塔實驗室(BETA Analytic)進行年份檢驗，認證為西元前23740年之溫泉(通過實驗室最高標準ISO/IEC17025認證)！不受地表水影響之溫泉，所含碳酸氫鈉礦物質濃度較高，最純淨的美人湯就在兆品礁溪。

以豐富溫泉文化蔚為人知的日本，四處皆有歷史名湯，為吸引旅客目光，各名湯多以特色泉質為訴求，許多旅館業者更進一步將泉水送檢，並整合地層年份為自家溫泉再添特色，像是沖繩有飯店業者主打千萬年前恐龍時代地層溫泉。兆品礁溪為北台灣首家以日本手法訴求泉質特性之飯店，盼吸引熱愛日本溫泉民眾入住。

擁有最純的源頭溫泉之外，兆品礁溪整合宜蘭名物-櫻桃烤鴨，推出秋冬最強一泊三食專案─「暢饗櫻桃鴨」，四人成行，每人只要2722元，入住溫泉客房、享早午晚餐！有別於市場一泊三食所含第三餐通常為下午茶或宵夜，「暢饗櫻桃鴨專案」所含三餐全為正餐，包含：入住日午餐、退房日早餐與晚餐，從入住吃到退房！午晚餐更是兆品招牌櫻桃烤鴨，烤鴨控更不容錯過此專案！特別值得一提的是，兆品礁溪引以自豪的「廣式一品鴨」，獲2020宜蘭十大飯店好食殊榮，更是民眾票選第一名，而所屬之雲朗觀光集團旗下-頤宮中餐廳，更三度蟬聯米其林三星餐廳，雙重殊榮下，以美食及萬年好湯優惠專案，回饋喜愛泡湯和美食的旅客。

兆品礁溪開幕至今屆滿兩年，以積木為主題規劃親子假期，並有露天泳池、水療SPA…等設施，更以「宜蘭最強櫻桃烤鴨」打出知名度，兆品礁溪總經理黃明政表示：「疫情影響出不了國，入住兆品礁溪就能享受媲美日本的萬年源頭湯。每房都有降板式浴池，不用走出房門就可泡湯，下樓即能享用宜蘭名物櫻桃鴨，距離日式風格湯圍溝僅幾步路，歡迎民眾秋冬來兆品體驗一秒到日本的溫泉假期。」