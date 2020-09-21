新北學校社工師實物銀行開學禮包暖心大放送 803位弱勢學生受惠

新北市西區學生輔導諮商中心學校社工師結合民間慈善團體捐贈的物 資及防疫用品，分裝成803份實用的開學禮包，日前在義學國中舉 辦開學禮包發送活動，共有92所學校803位學生受惠， 讓家長暖心、學生開心。

本次開放各校開學禮包申請， 由學校導師在開學初調查了解班上學生，是否有因家人上晚班， 容易餓著肚子等爸媽晚上下班等情形。 老師幫這些孩子申請開學禮包，禮包裡有米麵、罐頭、餅乾、 生活用品和防疫小物等，提供孩子生活所需品， 老師也藉此主動關懷班上弱勢孩子、了解孩子和家庭的狀況及需求。 本次共有92所學校踴躍為孩子爭取禮包， 再由社工師評估後確認發送名單，將各界物資打包成開學禮包， 發送給需要的學生，讓孩子跟家長感受到學校的主動關懷和用心。

收到開學禮包的三年級孩子小華(化名)說， 謝謝叔叔和阿姨們送的東西，雖然拿起來有一點重， 但是幫助我們家很多，讓媽媽可以省一點錢，我不會煮飯和麵， 但我會把餅乾分弟弟和妹妹吃。

新北市教育局表示， 新北市西區學生輔導諮商中心學校社工師自發性地於105年成立全 臺首創且唯一的「學校社工師實物銀行」，強調「愛要即時、 行動到位」，除了例行性的持續募集、申請與發放物資， 也要能即時解決弱勢家庭的急迫需求。學校社工師藉由開學禮包的申 請和發送，搭起學校和家長的橋樑，希望善用各界人士的愛心， 確實幫助到需要幫助的家庭及孩子。讓善與愛的行動力量， 幫助家庭及孩子走出困境，開創美好生活。