縮短數位落差有成 新北與全國數位機會中心團隊交流

新北市教育局今(21) 日與教育部共同於淡水福容大飯店辦理數位機會中心全國交流活動， 讓全國從事偏鄉社區免費電腦課程的150位社區第一線夥伴， 瞭解新北市如何創造愉快的數位學習環境，將AR/VR、 互動式裝置應用在博物館、淡水輕軌以及社區中的數位機會中心。

新北市教育局今年共設置三個免費數位學習據點，分別設立在三芝、 萬里與雙溪，就近服務鄰近社區。在今年疫情影響下， 新北市數位機會中心率先全國結合藥師開設新冠肺炎遠距健康諮詢服 務。因應防疫的需求，也增加電繡布口罩DIY、健康存摺等課程， 協助偏鄉民眾一起對抗疫情， 讓偏鄉的民眾也能善用數位科技讓生活更便利。

設置於萬里國小的萬里數位機會中心， 結合法鼓山社區大學提供免費學習活動， 社區民眾創作了一系列的繪本動畫，講述萬里社區人文歷史環境， 更成為校本教材。萬里國小帶社區民眾一起學習用電腦動畫設計， 講述擔任礦工的生命故事、瑪鋉溪的生態、 蝴蝶的成長過程等不同教案教材，成為學校與社區教案的創作者。 學員官淑珍在參與課程後，發掘了自己的天份， 也成為在地知名的繪本講師。社區學員的創作《勇敢的伊歌》 更獲得了教育部「從DOC看臺灣 數位應用創作大賽」影片組銅獎。

三芝數位機會中心是由在地公益組織新生活促進會所營運。 該中心每年度拜訪三芝、石門地區的區公所、農會、 社區協會與鄰里長， 設計了一系列的免費課程提供鄉親增加數位技能， 如邀請直播主到社區開設社群直播課程、 社群限時動態課程讓長輩分享有趣的生活照片等。 新生活促進會創辦人羅素如老師擁有27年特教經驗， 十多年來在北海岸照顧孤苦弱勢兒童， 位於三芝與石門的據點還提供100多名弱勢兒童的免費課輔。 該會近年屢獲教育部「社教公益團體獎」、新北市「 社教有功團體獎」等肯定。

雙溪國小則是今年度新加入數位機會中心的行列， 透過教育部課程培訓社區小農拍攝農產品、建立網站、 推動合作社成立、 再到群眾募資喚起社會大眾一起保育社區生態環境的意識。 國小結合小農一起推動數位學習，讓彼此一起成長， 也讓學校的食農教育可以發展得更加順利。

新北市教育局今日特別安排捷運局與萬里國小團隊座談， 透過全國第一條藝術輕軌—淡海輕軌，探索數位藝術體驗， 讓彼此能夠相互學習、創作更多美學融入生活的作品， 並安排淡水地區的小禮堂團隊鄭學力執行長分享將空間結合公益組織 與社區營造經驗，並帶領全國各地的學員參訪重建老街， 瞭解如何用老屋的再生，串起在地的社區意識。