台灣證交所：上週外資在集中市場買超231.10億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/9/14~2020/9/18）外資在集中市場總買進金額為3,023.20億元，總賣出金額為2,792.10億元，買超為231.10億元，另統計自2020年年初至9月18日止，外資總買進金額為8兆5,653.69億元，總賣出金額為9兆1,971.70億元，累計賣超為6,318.01億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為17兆1,230.91億元新台幣，占全體上市股票市值的43.83%，較9月11日的16兆8,174.34億元新台幣，增加3,056.57億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進207,089千股，賣出145,410千股，買超61,679千股。

第二名：宏碁：買進84,899千股，賣出49,466千股，買超35,433千股。

第三名：華邦電：買進72,263千股，賣出42,508千股，買超29,755千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：彩晶：買進30,393千股，賣出79,527千股，賣超49,134千股。

第二名：中信金：買進52,498千股，賣出83,773千股，賣超31,275千股。

第三名：兆豐金：買進27,025千股，賣出54,213千股，賣超27,188千股。