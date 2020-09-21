集保金融就業公益專班 培力青年 公益實踐

在學子們的引頸企盼下，集保結算所主辦之「109學年度（第6屆）大專生金融就業公益專班」9月19日於全國北、中、南、東區9所大學10個專班同步開課，本年度公益專班共有來自41所大專校院630位應屆畢業生參加，金融監督管理委員會黃天牧主任委員親赴致理科技大學，勉勵參與專班之受訓學員。

黃天牧主委提及，針對家庭經濟狀況不佳的青年學子而言，學成就業是改善家庭經濟的重要途徑，惟其多數於就學期間需打工分擔家計或自籌學費，致影響學習成效及未來職涯選擇。黃主委強調，「大專生金融就業公益專班」成立的目的，不僅著重金融人才基礎培訓，更結合公益及教育功能，幫助家庭經濟不佳之學生畢業後，憑藉所學，開啟「翻轉人生，金融圓夢」之鑰。

集保結算所林修銘董事長表示，為響應金管會履行企業社會責任，鼓勵金融業投入社會公益之理念，集保結算所自104學年度起邀請金融、證券及期貨等周邊單位結合共同的力量辦理「大專生金融就業公益專班」計畫，針對因家庭經濟因素需協助之大專生，提供一系列金融專業課程訓練，並輔導其考取專業證照，強化其就業競爭力，結訓後更將提供就業媒合協助，協助其家庭經濟脫困。該項計畫推出後立即獲得社會好評，辦理成效斐然，集保結算所在各界期待下賡續辦理109學年度計畫。

「109學年度（第6屆）大專生金融就業公益專班」課程期間自109年9月至110年3月止，全程利用週六及週日上課，總計170小時。另主辦單位更貼心提供學員午餐、書籍講義、生活津貼及證照考試報名費等補助，要讓同學無後顧之憂，專心參與課程。在新的學年度，金融、證券及期貨等周邊單位與核心學校將緊密合作，使公益專班的金融職前教育發揮到最大效益，運用金融核心專業，積極培力臺灣青年，實踐社會公益。